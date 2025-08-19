LIVE TEXT Rusia a lansat 280 de atacuri aeriene cu drone și rachete după încheierea întâlnirii Trump-Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1273

UPDATE 11:30 În noaptea de 19 august, forțele ruse au atacat cu 280 de mijloace de atac aerian:

270 drone de atac de tip Shahed și drone de diferite tipuri din direcțiile Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Federația Rusă;

5 rachete balistice Iskander-M din regiunile Rostov și Voroneț, Federația Rusă, și din Crimeea;

5 rachete cu aripi X-101 de pe avioane de aviație strategică deasupra apelor Mării Caspice.

Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei a raportat că atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc.

Conform datelor preliminare, până la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 236 de ținte aeriene:

230 de drone de tip Shahed și drone de diferite tipuri;

2 rachete balistice Iskander-M;

4 rachete cu aripi X-101.

Au fost înregistrate lovituri ale 4 rachete și 40 drone în 16 locații, căderi ale celor doborâte în 3 locații.

UPDATE 9:00 Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete și drone împotriva orașelor ucrainene pe 19 august, la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a încheiat discuțiile de pace cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, scrie presa ucraineană.

Explozii au fost raportate în orașul Kremenchuk, în timp ce Rusia a lansat rachete balistice care au lovit regiunea centrală a țării. În atac au fost folosite mai multe rachete balistice și zeci de drone.

Infrastructura energetică a servit probabil drept țintă a atacului, a relatat presa locală.

Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la amploarea pagubelor provocate sau dacă au fost raportate victime.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că orașele situate mai aproape de linia frontului, inclusiv Harkiv și Poltava, sunt, de asemenea, amenințate de atacuri cu rachete.

Cel mai recent atac rusesc are loc pe fondul intensificării eforturilor SUA de a negocia un acord de pace între Moscova și Kiev.

Kremenchuk este situat în regiunea Poltava, în centrul Ucrainei. Orașul este situat la aproximativ 100 de kilometri de Poltava și la aproximativ 260 de kilometri de Kiev.

O alertă de raid aerian a fost emisă ulterior în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv la Kiev, pe fondul amenințării continue a unor atacuri cu rachete balistice.

Atacul are loc la doar câteva ore după ce Zelenski a încheiat discuțiile cu Trump și liderii europeni la Casa Albă, în contextul negocierilor de pace în curs. Potrivit lui Trump, liderii au făcut progrese în ceea ce privește un consens privind garanțiile de securitate pentru Ucraina în războiul său împotriva Rusiei.

„În timpul întâlnirii am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, garanții care ar urma să fie furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska pe 15 august. Deși nu s-a încheiat niciun acord formal de pace în timpul întâlnirii lor de trei ore de la Anchorage, Trump a declarat ulterior că au făcut progrese și că „au căzut în mare parte de acord” asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina și a schimburilor teritoriale.

În urma discuțiilor cu președintele ucrainean, Trump a declarat că intenționează să găzduiască o întâlnire bilaterală între Zelenski și Putin, urmată de o întâlnire trilaterală la care vor participa cei trei lideri.

Cu doar câteva ore înainte ca Zelenski și liderii europeni să se întâlnească cu Trump, Atacul cu rachete rusești asupra Zaporijjea a ucis trei persoane și a rănit alte 30, determinându-l pe Zelenski să condamne atacul.

Rusia „știe că astăzi are loc o întâlnire la Washington pentru a pune capăt războiului”, a spus el, referindu-se la discuțiile sale cu Trump de mai târziu în acea zi.