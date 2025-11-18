LIVE TEXT Rusia a atacat Ucraina cu patru rachete balistice și 114 drone. Mai multe blocuri de locuit au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1362

UPDATE 10:21 Armata rusă a lansat patru rachete balistice Iskander-M și 114 drone asupra Ucrainei, conform Forțelor de Apărare Aeriană a Ucrainei, au fost neutralizate 101 ținte.

Conform sursei citate, Rusia a lansat rachetele din regiunile Rostov și Voronej, iar dronele din Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Crimeea, ocupată temporar. Aproximativ 70 din cele 114 drone lansate au fost de tip „Shahed”.

Atacul aerian a fost respins de aviație, trupe de rachete antiaeriene, unități de război electronic, sisteme fără pilot și echipe mobile de pompieri ale Forțelor de Apărare ucrainene.

Au fost înregistrate lovituri de la patru rachete și 13 drone de atac în 15 locații. Printre localitățile afectate se numără orașul Dnipro. Atacul a avariat clădirea filialei locale a instituției media Suspilne, o întreprindere de transport și privată, o clădire administrativă, o benzinărie, magazine și chioșcuri, o unitate de alimentație publică și șase blocuri de locuit. Regiunea este parțial lipsită de energie electrică.

8:10 O fată de șaptesprezece ani a fost ucisă și alte nouă persoane au fost rănite într-un atac cu rachete rusești asupra orașului Berestyn din regiunea Harkiv, a raportat guvernatorul regional, Oleh Syniehubov.

Un băiat de șaisprezece ani s-a numărat printre răniți. Șapte dintre cei nouă răniți au fost spitalizați cu traume provocate de explozie, au declarat oficialii.

Atacul a avut loc la o zi după ce mai multe rachete rusești au lovit orașul Balakliia. În urma atacului, au fost ucise trei persoane, iar alte 15 sunt rănite, inclusiv trei copii.