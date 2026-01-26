LIVE TEXT Rusia a atacat noaptea trecută regiunea Sumî, victime nu au fost înregistrare. Război în Ucraina, ziua 1433

UPDATE 9:50 În noaptea de 26 ianuarie, forțele ruse au atacat regiunea Sumî, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Loviturile au fost îndreptate asupra sectorului rezidențial și a unei instituții de învățământ.

Salvatorii au lichidat toate incendiile provocate de atac și au inspectat zona.

Preliminar, nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 8:35 În noaptea de 26 ianuarie, armata rusă a atacat cu 138 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de UAV-uri, lansate din direcțiile: Kursk, Oriol, Breansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, precum și din teritoriul temporar ocupat al Donețkului, a raportat

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei”, au precizat Forțele.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 110 drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone, în nordul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale 21 de drone de atac în 11 locații, precum și căderea resturilor dronelor doborâte într-o locație.