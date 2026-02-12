LIVE TEXT Rusia a atacat Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete balistice și drone. Război în Ucraina, ziua 1450

8:15 Rusia a atacat Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete balistice și drone. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachetele balistice rusești se îndreptau spre Kiev în jurul orei 2:20 dimineața,. La scurt timp după aceea, jurnaliștii Kyiv Independent au raportat explozii puternice în capitală, însoțite de pene de curent.

Mai puțin de 30 de minute mai târziu, drone rusești de tip Shahed au atacat orașul, au declarat jurnaliștii Kyiv Independent.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat, de asemenea, că rachetele rusești vizau orașele Dnipro și Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat că rachetele balistice vizau instalațiile de infrastructură ale orașului. De asemenea, el a raportat o lovitură preliminară asupra unei case civile.

Două persoane au fost rănite în capitala Ucrainei în urma atacului rusesc, a declarat șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkachenko.

Kyiv Independent scrie că pe parcursul sezonului rece, Rusia a afectat puternic infrastructura critică a orașului Kiev, lăsând mii de locuitori fără acces la electricitate și încălzire pe fondul temperaturilor scăzute.

Starea de urgență a fost declarată la Kiev pe 14 ianuarie din cauza crizei energetice provocate de atacurile rusești.