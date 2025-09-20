LIVE TEXT Regiunea Odesa a fost din nou ținta atacurilor Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1305

UPDATE 09:20 Noaptea trecută, Rusia a atacat regiunea Odesa, au anunțat salvatorii Serviciului de Urgențe al Ucrainei.

„Atacul a dus la un incendiu într-un depozit agricol și la distrugerea unei clădiri de depozitare cu utilaje agricole. Pompierii și voluntarii au stins rapid incendiul. Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Trupele rusești au atacat și regiunea Dnipropetrovsk. Anterior, o persoană a murit, alte 13 au fost rănite.

„25 de persoane au fost salvate de echipele de intervenție. Un incendiu a izbucnit într-o clădire rezidențială din Dnipro. Apartamentele ardeau, iar salvatorii stingeau incendiul”, potrivit salvatorilor.

Case private, anexe, garaje au fost, de asemenea, avariate. Pe teritoriul unor întreprinderi s-au produs distrugeri. O întreprindere a fost avariată, iar un incendiu a izbucnit în Pavlohrad.

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1304 – Ziarul de Gardă