LIVE TEXT Regiunea Dnipropetrovsk a fost atacat noaptea trecută, însă nu există victime. Război în Ucraina, ziua 1372

UPDATE 9:20 În regiunea Dnipropetrovsk noaptea trecută, forțele ruse au atacat raionul Sinelnikove cu drone.

„În comunitatea Vasilkov, în urma loviturii unei drone, a izbucnit un incendiu la o locuință privată. În comunitatea Sloviansk, armata rusă a atacat o clădire administrativă. În comunitatea Petropavlivka, în urma atacului cu drone, acoperișul unei instituții financiare a luat foc”, a raportat Serviciul.

Potrivit informațiilor preliminare, nu sunt morți sau răniți.

UPDATE 8:50 Numărul persoanelor rănite în urma bombardamentului asupra Zaporijjea a crescut, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

„La ora 07:00, numărul persoanelor rănite în urma bombardamentului rusesc a crescut la optsprezece. Salvatorii au evacuat 10 persoane din zona de pericol. Informațiile privind numărul victimelor sunt în curs de actualizare.”

Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au acordat asistență pentru 61 de persoane, dintre care 2 copii.

Totodată, salvatorii anunță că au lichidat toate incendiile.

UPDATE 8:15 În noaptea de 25 spre 26 noiembrie, armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Zaporijjea, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma loviturilor, au fost avariate șapte blocuri de locuit cu mai multe etaje, o benzinărie, un magazin și câteva automobile. În diferite sectoare ale orașului au izbucnit incendii.