LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 38. Rușii s-au retras de la aeroportul Antonov din Hostomel. SUA acordă un nou ajutor în valoare de 300 de milioane de dolari

La mai bine de o lună de la izbucnirea războiului, trupele ruse au început retragerea din zona de nord a Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski afirmând că însă „cele mai grele bătălii” urmează în Donbas și Harkiv, după ce vineri rușii au lovit cu trei rachete o zonă rezidenţială din apropierea oraşului-port Odessa, din sudul Ucrainei. În același timp, Rusia și Ucraina au convenit asupra evacuării civililor, iar guvernul de la Kiev a transmis vineri seară că au fost deschise nouă coridoare umanitare, în tot atâtea orașe din Ucraina, însă în Mariupol, unde 170.000 de oameni sunt în continuare captivi, evacuarea a eșuat din nou.

UPDATE 12:30 Militarii ruși s-au retras de la aeroportul Antonov din Hostomel, Aeroportul, situat la nord de Kiev, lăsând în urmă un dezastru.

Imagini publicate pe Twitter arată mai multe avioane distruse la sol în timpul luptelor, inclusiv epava celebrului avion Antonov AN-225 Miria, distrus în hangarul său în primele zile ale invaziei, când ruşii au ocupat aeroportul Hostomel.

This is how the #Gostomel airport looks now, where the wreckage of the An-225 "Mriya" plane is located. pic.twitter.com/u6pAIJjx7k