LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 144. Ucraina susţine că Rusia a pierdut cel puțin 38.300 de soldați, de la începutul războiului

Miniştrii de externe ai Uniunii Europene vor discuta luni, 18 iulie, despre înăsprirea sancţiunilor împotriva Rusiei, într-un moment în care Moscova este acuzată că a desfăşurat lansatoare pentru tiruri de rachete la centrala nucleară Zaporojie, în sudul Ucrainei. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, sâmbătă seară, în discursul către naţiune, că rachetele ruseşti nu vor reuşi să distrugă unitatea poporului Ucrainei. Totodată, forțele armate ale ţării invadate avansează „cu încredere” spre Herson.





UPDATE: 14:40



Ucraina susţine că Rusia a pierdut cel puțin 38.300 de soldați, de la începutul războiului



Forțele armate ale Ucrainei estimează că, de la începutul invaziei din 24 februarie, Rusia a pierdut cel puțin 38.300 de soldați, 1.684 de tancuri , 220 de avioane, dar și multe alte echipamente, anunță The Kyiv Independent.



These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of July 17, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/TxlI281WjL