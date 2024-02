LIVE TEXT Rada Supremă a Ucrainei a dispus prelungirea regimului marțial și a mobilizării cu încă 90 de zile. A 713-a zi de război în Ucraina

UPDATE 14:35 Parlamentul ucrainean a votat, pe 6 februarie, pentru prelungirea regimului marțial și a mobilizării cu încă 90 de zile, începând cu 14 februarie.

Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat pentru prima dată legea marțială și mobilizarea generală pe 24 februarie 2022, când Rusia a început războiul. Măsura a fost prelungită în mod repetat de atunci.

Parlamentul ucrainean a prelungit anterior legea marțială și mobilizarea din noiembrie 2023 până pe 14 februarie 2024. Ieri, pe 5 februarie, Zelenski a prezentat parlamentului o propunere de prelungire a celor două măsuri pentru încă 90 de zile.

În conformitate cu legea marțială, bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu unele excepții, nu au voie să părăsească țara, deoarece pot fi chemați la serviciul militar.

UPDATE 13:10 Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, a anunțat marți, 6 februarie, că a ajuns la Kiev.

Sosirea sa semnalează angajamentul blocului european de a sprijini Ucraina împotriva agresiunii rusești, în contextul în care 60 de miliarde de dolari din partea SUA rămân blocate în Congresul american din cauza luptelor politice interne.

Back in Kyiv for my fourth visit since the start of Russia’s full scale invasion.



Here to discuss with our Ukrainian friends the EU’s unwavering support to Ukraine – on military side, on the financial side with the new Ukraine facility, as well as on the EU reform path. pic.twitter.com/fnvZuYWOJv