LIVE TEXT Procuratura ucraineană publică un video cum o dronă rusă a lovit o universitate din Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1301

UPDATE 14:03 Un atac cu drone rusești a vizat centrul orașului Harkiv în plină zi, pe 16 septembrie, avariand o instituție de învățământ și rănind cel puțin patru persoane, scrie Kyiv Independent.

Oleksandr Kukhtenko, rectorul adjunct al Universității Naționale de Farmacie din Harkiv, a confirmat că un angajat al universității a fost rănit în atac.

Patru persoane au fost rănite în timpul atacurilor cu drone rusești împotriva orașului Harkiv, a relatat primarul Ihor Terekhov.

Procuratura regională a publicat o înregistrare video cu o dronă rusească lovind o clădire din regiunea Slobidskîi din Harkiv.

UPDATE 12:59 În noaptea de 16 septembrie, armata rusă a atacat regiunile ucrainene cu 113 drone „Shahed”, „Gerbera” și de alte tipuri. Forțele de Apărare ale Ucrainei au neutralizat 89 de ținte aeriene, scrie Hromadske.

Trupele ruse au lansat dronele din patru direcții: Kursk, Briansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk.

Șeful administrației regionale din Kiev, Nikolai Kalashnik, a raportat un incendiu masiv în incinta unui depozit de pe teritoriul unui centru logistic.

Potrivit salvatorilor ucraineni, stingerea incendiului este îngreunată de încărcarea densă a depozitelor. Brigăzile de pompieri voluntari, reprezentanții Crucii Roșii Ucrainene și echipamente auxiliare au fost antrenate pentru asistență suplimentară.

UPDATE 10:25 Unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei au efectuat un atac asupra posturilor de comandă ale trupelor ruse din teritoriul ocupat temporar al regiunii Donețk, raportează Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Trupele de Rachete și Artileria, Forțele Aeriene, Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, împreună cu alte unități, au lovit posturi de comandă ale grupului de trupe „Centru” și ale celei de-a 41-a armate interarme a forțelor terestre ale Forțelor Armate Ruse. Acestea sunt formațiuni militare care operează în direcția Pokrovsk.

Anterior, pe 28 august, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a vizitat posturile de comandă ale trupelor ruse din această direcție.

Marele Stat Major al Ucrainei a confirmat înfrângerea personalului armatei ruse, în special în rândul comandamentului.

8:07 Forțele ruse au lansat un atac la scară largă asupra orașului Zaporijia în seara zilei de 15 septembrie, ucigând o persoană și rănind alte 13, inclusiv o fetiță de 4 ani, scrie Kyiv Independent.

Guvernatorul regional, Ivan Fedorov, a declarat că orașul a suferit cel puțin 10 atacuri ale armatei ruse, care au vizat clădiri nerezidențiale.

Au fost raportate mai multe incendii la locuințe civile, precum și la camioane de transport din oraș.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra amenințării unor atacuri cu rachete balistice și drone asupra regiunii în jurul orei 22:00, ora locală.

LIVE TEXT/ Două persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor rusești asupra regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1300