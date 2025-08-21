LIVE TEXT „Printre cei mai mari furnizori de combustibil din sudul Rusiei” a fost lovit de dronele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1275

UPDATE 16:37 În noaptea de 21 august, unitățile de drone ale Forțelor Armate Ucrainene, în coordonare cu alte componente ale Forțelor de Apărare, au atacat rafinăria de petrol Novoshahtinsk din regiunea Rostov a Rusiei, a fost raportat de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Ukrinform.

Operațiunea a avut drept scop reducerea capacităților ofensive ale Rusiei și afectarea rutelor de aprovizionare cu combustibil către unitățile sale militare.

Potrivit Statului Major General ucrainean, rafinăria Novoshahtinsk este unul dintre „cei mai mari furnizori de produse petroliere din sudul Rusiei”. Capacitatea totală a rezervorului rafinăriei depășește 210 de mii de metri cubi.

Sursa citată scrie că la fața locului au fost înregistrate multiple explozii, după ce forțele ucrainene au folosit drone cu rază lungă de acțiune.

UPDATE 15:05 Trupele rusești au atacat cu drone un vehicul medical în regiunea Sumîi. Personalul medical nu a fost rănit, dar vehiculul a fost distrus, scrie Hromadske.

Atacul a avut loc în dimineața zilei de 21 august în orașul Seredina-Buda, regiunea Sumîi.

Armata rusă a atacat vehiculul medical cu drone când acesta a plecat pentru a oferi îngrijiri medicale unui pacient. În momentul atacului, medicul se afla în apartament, iar șoferul era lângă intrare. Ambii au rămas nevătămați.

Ulterior, soldații ruși au atacat din nou localitatea. În urma celui de-al doilea atac, un civil a fost rănit și spitalizat. Medicii efectuează examinarea necesară și oferă asistență, scrie sursa citată.

UPDATE 12:16 „Dacă dictatorul rus Vladimir Putin nu este pregătit” pentru o întâlnire față în față cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, autoritățile din Ucraina se așteaptă ca SUA să răspundă cu măsuri mai dure la potențialul refuz al Rusiei, a declarat liderul de la Kiev în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii pe 20 august, notează presa ucraineană.

„Suntem pregătiți pentru întâlnirea bilaterală. Dacă rușii nu sunt, atunci am dori să vedem o reacție fermă din partea Statelor Unite”, a declarat Zelenski, adăugând că i-a cerut lui Trump să impună sancțiuni suplimentare Moscovei dacă aceasta refuză negocierile cu Ucraina.

Dacă întrevederea ar avea loc aceasta ar fi prima întâlnire între Zelenski și Putin de la începutul invaziei rusești, în februarie 2022. Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată la Paris, în decembrie 2019, în cadrul discuțiilor din formatul Normandia, mediate de Franța și Germania.

Zelenski a mai declarat că, în următoarele 7-10 zile, Ucraina se așteaptă să obțină claritate cu privire la „baza” garanțiilor de securitate „de tipul articolului 5” ale NATO, pe care Occidentul le poate oferi ca parte a eforturilor de pace.

O întâlnire bilaterală între Zelenski și Putin ar putea să aibă loc în „una sau două săptămâni”. Dacă această întâlnire va da rezultate, ar putea urma un summit trilateral la care să participe și Trump.

„Avem nevoie de această întâlnire. Am făcut un pas înainte, iar acum ei (Rusia) trebuie să facă ceva pentru a demonstra că doresc cu adevărat să pună capăt războiului, așa cum au afirmat”, a adăugat Zelenski.

UPDATE 9:25 Armata rusă a atacat Ucraina cu rachete de croazieră și drone. Localitățile Mukacevo Lviv, Luțk și Zaporijiie au fost afectate, scrie Hromadske.

În Mukacevo, în urma unui atac cu rachete, a izbucnit un incendiu la una dintre întreprinderile orașului. Pompierii sunt la datorie a informat Consiliul Local Mukacevo. Localnicii au fost îndemnați să închidă bine ferestrele și să nu iasă afară decât dacă este necesar. Zece persoane au fost transportate cu ambulanțele la Spitalul Sf. Martin, alte două victime au venit singure. Cinci pacienți sunt internați.

Primarul Andrîi Baloha a menționat că aceasta este o întreprindere civilă care oferă locuri de muncă pentru mii de locuitori ai comunității.

Potrivit primarului din Lviv, Andrîi Sadovii, Lviv a fost atacat de drone „Shahed” și o rachetă.

8:10 Subsecretarul american pentru politica de apărare, Elbridge Colby, le-a spus omologilor săi europeni că SUA intenționează să joace un rol minim în garanțiile de securitate pentru Ucraina, scrie Politico.

„Există realitatea tot mai mare că Europa va face ca acest lucru să se întâmple pe teren. SUA nu este pe deplin angajată în nimic”, a declarat un diplomat NATO anonim, care a fost informat despre discuțiile din 19 august dintre liderii militari.

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și cu liderii europeni la Casa Albă pe 18 august, în timp ce Washingtonul își intensifică eforturile de a negocia un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În cadrul întâlnirii din 19 august, liderii militari europeni au cerut SUA să dezvăluie ce trupe și sprijin aerian sunt dispuse să ofere în garanții de securitate pentru Ucraina. Ca răspuns, Colby a spus că SUA vor juca un rol minim, transmite sursa citată.

LIVE TEXT/ Trei persoane au murit în urma unui atac asupra localității Konstantinovka. Război în Ucraina, ziua 1274