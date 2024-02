LIVE TEXT Primele 4,5 miliarde de euro din ajutorul de 50 de miliarde de euro din partea UE se planifică să fie oferit Ucrainei în martie. 708 zile de război în Ucraina

UPDATE 15:06 Guvernul ucrainean se așteaptă să primească în martie prima plată de 4,5 miliarde de euro din pachetul de ajutor multianual de 50 de miliarde de euro al UE, comunică Ministerul Economiei al Ucrainei.

UPDATE 13:34 Toți cei 27 de lideri europeni, inclusiv Viktor Orban care anterior era împotrivă, au convenit asupra unui pachet de ajutor multianual pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de șeful Consiliului European, Charles Michel, pe pagina sa de pe platforma X.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…