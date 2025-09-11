LIVE TEXT Președintele Finlandei a ajuns la Kiev pentru a discuta cooperarea cu Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1296

UPDATE 15:00 Președintele Finlandei, Alexander Stubb a ajuns la Kiev pentru a discuta despre cooperarea în domeniul securității și sancțiunile împotriva Rusiei, a anunțat șeful de cabinet al Biroului Prezidențial al Ucrainei, Andrîi Yermak, scrie Kyiv Independent.

Stubb și președintele ucrainean Zelenski urmează să discute despre proiecte de securitate, integrare europeană, investiții în infrastructură și garanții de securitate pentru Ucraina.

„Vom discuta, de asemenea, despre presiunea tot mai mare asupra Rusiei, sancțiunile și importanța unei păci durabile”, a declarat Yermak. „Suntem recunoscători pentru sprijinul constant și puternic al Finlandei”, a precizat acesta.

Sursa citată scrie că Finlanda este un susținător ferm al Ucrainei, care a aderat la NATO în 2023 ca răspuns la invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova. Țara are o graniță de 1300 de kilometri cu Rusia și și-a consolidat legăturile de apărare cu aliații occidentali de la începutul războiului.

Întâlnirea are loc în contextul în care Moscova continuă să intensifice atacurile asupra orașelor și infrastructurii civile ucrainene, în timp ce Putin continuă să evite discuțiile directe cu Zelenski, o întâlnire pe care Trump a declarat că intenționează să o faciliteze.

UPDATE 13:01 În dimineața zilei de 11 septembrie, armata rusă a atacat orașul Sumî. În rezultat, o dronă a avariat Catedrala Sfânta Înviere. Lăcașul sfânt este situat în centrul orașului, scrie Hromadske.

În ultimele 24 de ore armata rusă a atacat Ucraina cu 66 de drone de tip „Shahed”, „Gerbera” și alte tipuri. Conform Forțelor Aeriene Ucrainene, apărarea aeriană a neutralizat 62 de ținte.

Armata ucraineană a înregistrat impactul a 4 drone de atac în 3 localități.

UPDATE 9:37 Un proiect de lege a fost introdus în Congresul SUA pentru a restabili Amendamentul Jackson-Vanik față de Rusia, care ar opri „toate schimburile comerciale” dintre Washington și Moscova, a declarat autorul inițiativei, membrul Camerei Reprezentanților Joe Wilson. „Președintele Barack Obama și fostul senator și pe atunci secretar de stat american, John Kerry au abrogat în mod eronat această lege în timpul «resetării» greșite a relațiilor cu Rusia, care l-a împins pe criminalul de război Vladimir Putin să ocupe Crimeea. Donald Trump va rezolva asta!”, a scris Wilson pe rețelele de socializare. El a adăugat că motivul introducerii proiectului de lege a fost atacul dronelor rusești asupra Poloniei, scrie The Moscow Times.

În noaptea de 10 septembrie, în timpul unui bombardament masiv asupra Ucrainei, cel puțin 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez. Pentru a le intercepta, forțele armate poloneze au folosit avioane de luptă și sisteme de apărare aeriană terestre. De asemenea, au fost mobilizate avioane de vânătoare din alte țări NATO. După finalizarea operațiunii, șapte drone doborâte și o parte dintr-o rachetă au fost găsite pe teritoriul polonez. Cinci drone au căzut în Voievodatul Lublin. Una dintre ele a lovit o clădire rezidențială din satul Wyryki, lângă granița cu Belarus și Ucraina. Nimeni nu a fost rănit.

8:24 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns „lipsa de acţiune” a liderilor occidentali în urma interceptării miercuri dimineaţa de către Polonia a unor drone ruseşti care au intrat în spaţiul său aerian, relatează AFP, citează G4Media.

„Au existat multe declaraţii, dar până acum există o lipsă de acţiune”, a declarat Zelenski, apreciind că „Rusia nu a primit un răspuns ferm (…) care s-ar traduce prin măsuri concrete”.

Zelenski a afirmat că apariţia acestor drone pe teritoriul polonez a fost o „manevră calculată a Rusiei” pentru a „testa limitele posibilului” şi „răspunsul” ţărilor NATO.

Liderul ucrainean a indicat, de asemenea, că a discutat telefonic cu premierul polonez Donald Tusk şi premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

El a spus că s-a oferit sa împărtăşească experienţa Ucrainei în combaterea dronelor.

