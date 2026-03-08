LIVE TEXT Premierul slovac Robert Fico se va întâlni cu Ursula Von der Leyen pentru a insista asupra reluării fluxurilor de petrol prin conducta Drujba. Război în Ucraina, ziua 1474

UPDATE 14:45 Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a declarat duminică, 8 martie, că se va întâlni marți, 10 martie, cu șefa UE, Ursula von der Leyen, în contextul în care Slovacia și Ungaria intensifică presiunile asupra Ucrainei pentru a relua fluxurile de petrol rusesc, avertizând că Slovacia ar putea bloca un împrumut major acordat de UE Kievului, potrivit Reuters.

Fluxurile de petrol rusesc prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia, prin Ucraina, au fost suspendate de la sfârșitul lunii ianuarie, după ce Kievul a declarat că un atac rusesc a provocat un incendiu care a avariat grav conducta. Întreruperea a declanșat una dintre cele mai aprinse dispute dintre vecini de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022. Ucraina susține că conducta nu poate fi reparată rapid.

Ungaria și Slovacia, membre ale Uniunii Europene care încă importă petrol rusesc și mențin legături cu Moscova, au acuzat Kievul că amână deliberat o reluare din motive politice.

Ungaria a respins noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei și un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de bloc Ucrainei. Fico și-a reiterat amenințarea de a bloca împrumutul într-un videoclip pe Facebook duminică.

El a spus că se va întâlni cu von der Leyen la Paris și va face presiuni pentru ca experții să viziteze conducta Drujba.

„Dar cel mai important mesaj va fi că Slovacia este gata să preia ștafeta de la Ungaria, dacă este necesar. Blocarea acestui cadou militar uriaș către Ucraina este un instrument legitim pentru a realiza restabilirea aprovizionării cu petrol”, a spus Fico cu referire la împrumut.

Comisia UE a declarat vineri că analizează modalități de a restabili fluxurile de petrol de pe Drujba, inclusiv o potențială asistență financiară. Slovacia a oprit deja aprovizionarea cu energie electrică de urgență către Ucraina pe fondul disputei. Disputa escaladează pe măsură ce Ungaria se îndreaptă spre alegeri strânse luna viitoare, cu prim-ministrul Viktor Orban, la putere de 16 ani, făcând din războiul din Ucraina o temă centrală de campanie.

UPDATE 12:00 În regiunea Donețk, rușii au ucis o persoană și au rănit alte 10 în ultima zi. Potrivit Ukrinform, Vadym Filashkin, șeful Administrației Militare Regionale Donețk, a relatat acest lucru pe Facebook.

„Pe 7 martie, rușii au ucis un rezident al regiunii Donețk în Nykonorivka. Alte 10 persoane din regiune au fost rănite în timpul zilei”, a scris el.

În regiunea Donețk, numărul total de morți de la începutul războiului este de 4076, cu alte 8994 de persoane rănite. Aceasta nu include victimele din Mariupol și Volnovaha.

Conform Ukrinform, președintele Volodimir Zelenski a organizat o reuniune pe teme de securitate privind situația din regiunea Donețk.

UPDATE 09:10 În noaptea de 8 martie, trupele rusești au atacat districtul Saltivskyi din Harkiv cu drone de atac. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de primarul din Harkov, Ihor Terekhov, potrivit Ukrinform.

„Armata rusă a lovit districtul Saltivskyi din oraș cu un shahed. Clarificăm consecințele”, a spus el.

Conform Ukrinform, atacul a distrus intrarea într-o clădire rezidențială cu cinci etaje din districtul Kiev din Harkiv. Unsprezece persoane au fost raportate rănite, inclusiv băieți cu vârste de 6 și 11 ani și o fată de 17 ani.

9 martie a fost declarată zi de doliu în Harkiv pentru cei uciși în atacul cu rachete asupra clădirii înalte.