LIVE TEXT Pokrovsk: Ucrainenii au ridicat un steag albastru-galben, pentru a arăta reporterilor că luptele continuă în orașul pe care Rusia spune că l-a cucerit deja. Război în Ucraina, ziua 1384

UPDATE 16:40 Comandantul Regimentului de Asalt Skala, Iuri, a dorit să le demonstreze jurnaliștilor BBC că Ucraina controlează încă nordul orașului – pentru a arăta că afirmația Kremlinului că ar fi cucerit Pokrovsk este o minciună.

Prin radio, el le-a cerut doi soldați să iasă pentru scurt timp din acoperirea unei clădiri pentru a afișa un steag ucrainean. Aceștia s-au mișcat rapid pentru a evita să fie observați. Transmisia dronei arată momentul în care flutură pentru scurt timp steagul lor galben-albastru, înainte de a se întoarce rapid la adăpost.

„Cred că întreaga lume ar trebui să știe că nu vom renunța pur și simplu la teritoriul nostru. „Dacă nu arătăm acest lucru, toată lumea își va pierde încrederea și va înceta să mai ajute Ucraina”, a declarat Iuri.

Bătălia pentru Pokrovsk, odată un important punct logistic pentru armata ucraineană, se desfășoară de aproape 18 luni. Orașul este deja în ruine. Întrebarea este acum cât timp mai poate rezista Ucraina, scrie BBC.

UPDATE 16:21 Zelenski „pierde” și trebuie să „accepte” acest lucru, Rusia se află „într-o poziție mai puternică”. Declarațiile au fost făcute de liderul Statelor Unite într-un interviu acordat POLITICO

Totodată, președintele Donald Trump a numit Europa ca fiind un grup de națiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”. Acesta a discreditat aliații tradiționali ai SUA pentru că „nu au reușit să controleze migrația” și „să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”. El a subliniat că va susține candidații politici europeni care împărtășesc viziunea sa asupra continentului.

Atacul frontal lui Trump împotriva liderilor politici europeni amenință, potrivit POLITICO, cu o ruptură decisivă a relațiilor SUA cu țări precum Franța și Germania, care au deja relații extrem de tensionate cu administrația Trump.

„Cred că sunt slabi. Dar cred și că vor să fie foarte corecți din punct de vedere politic. Cred că nu știu ce să facă. Europa nu știe ce să facă”, a spus Trump despre liderii politici europeni.

În interviu, Trump a decris orașe precum Londra și Parisul ca fiind copleșite de povara migrației din Orientul Mijlociu și Africa. Fără o schimbare a politicii de frontieră, a spus Trump, unele state europene „nu vor mai fi țări viabile”.

UPDATE 12:30 Pe parcursul zilei de 8 decembrie, trupele ruse au lansat 642 de atacuri asupra a 26 de localități din regiunea Zaporijjea. Potrivit administrației regionale din Zaporijjea, se știe că 16 persoane au fost rănite.

Trupele ruse au efectuat 13 atacuri aeriene, au lansat 407 drone de diferite tipuri asupra orașelor Zaporijjea, Kușuhum, Primorske, Stepove, Huliaipole, Zelen și altele și au efectuat 218 lovituri de artilerie.

„Au fost primite 130 de sesizări privind pagube aduse locuințelor, autovehiculelor și infrastructurii”, conchide administrația regională din Zaporijjea.

UPDATE 08:39 În Ternopil au fost descoperite cadavrele a două persoane la locul atacului rus din 19 noiembrie. Astfel, numărul morților a crescut la 38 de persoane, printre care și 8 copii.

Acest lucru a fost comunicat de poliția din regiunea Ternopil, pe pagina sa web.

Alți trei adulți sunt considerați dispăruți. Ancheta continuă.

Trupele ruse au atacat orașul Ternopil pe 19 noiembrie, în jurul orei 7:00, cu drone de luptă și rachete, notează hromadske. Conform informațiilor furnizate de Comandamentul Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene, rușii au lovit clădiri de locuit cu rachete aerobale X-101.

Operațiunile de salvare s-au încheiat pe 22 noiembrie. Autoritățile locale presupun că, în timpul căutărilor în clădirile vizat, ar putea fi descoperite rămășițele celor care sunt considerați în prezent dispăruți fără urmă. Cu toate acestea, se presupune că aceștia s-ar putea să nu fie găsiți.