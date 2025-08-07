LIVE TEXT Peste 70% dintre ucraineni resping planul de pace rusesc, arată un sondaj. Război în Ucraina, ziua 1261

UPDATE 19:10 Aproximativ 76% dintre ucraineni se opun vehement planului de pace rusesc de a pune capăt războiului la scară largă, în timp ce sprijinul pentru planul Ucraina-UE a crescut, potrivit unui nou sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), publicat pe 7 august, scrie The Kyiv Indepedent.

Vestea vine în contextul în care președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, în încercarea de a media un armistițiu în Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat discuțiile despre un summit bilateral și trilateral între lideri, ca parte a eforturilor de a pune capăt războiului.

Sondajul a arătat că, din luna mai, există o tendință de creștere treptată a numărului de ucraineni care sunt dispuși, deși adesea cu reticență, să sprijine fiecare dintre planurile de pace propuse.

Cu toate acestea, planul condiționat rusesc este încă respins de marea majoritate, iar planul SUA continuă să se confrunte cu mai multă opoziție decât sprijin, a declarat KIIS.

În luna mai, 82% dintre ucraineni au respins ferm planul de pace rusesc, în timp ce doar 10% au fost dispuși să accepte termenii acestuia. Acest număr a crescut de atunci la 17%, conform sondajului.

Această presupusă propunere include abandonarea definitivă a candidaturii Ucrainei la NATO, acordarea Rusiei controlului deplin asupra a patru regiuni ucrainene parțial ocupate și recunoașterea oficială a acestora ca parte a Rusiei.

Un sondaj recent arată că 39% dintre respondenți ar accepta un plan susținut de SUA, în care Rusia să păstreze controlul asupra teritoriilor ocupate, Crimeea să fie recunoscută oficial ca fiind teritorială rusească și toate sancțiunile să fie ridicate. Aceasta reprezintă o creștere de 10 puncte procentuale față de luna mai, deși mulți consideră planul ca fiind dificil de acceptat.

„Ca și în mai 2025, singurul plan care poate face obiectul discuțiilor și aprobării de către publicul ucrainean este un plan comun din Europa și Ucraina”, a declarat KIIS .

Sprijinul pentru acest plan a crescut de la 51% la 54%. Acesta oferă Ucrainei garanții de securitate și o cale către aderarea la UE, în timp ce Rusia păstrează teritoriile ocupate fără recunoaștere oficială. Sancțiunile SUA ar urma să fie relaxate treptat după instaurarea păcii.

Sondajul a utilizat un eșantion reprezentativ de aproximativ 1.022 de adulți din toate regiunile Ucrainei, cu excepția zonelor aflate sub ocupație rusă.

UPDATE 16:35 Avioanele de vânătoare ale Direcției principale de informații a Ministerului Apărării ucrainean și ale Forței sistemelor fără pilot au lovit rafinăria de petrol Afipskii din regiunea Krasnodar, a raportat Statul major al Forțelor Armate ucrainene, potrivit hromadske.

După cum subliniază instituția, volumul anual de rafinare a petrolului la această fabrică este de 6,25 milioane de tone pe an, ceea ce reprezintă 2,1% din volumul total de rafinare Rusiei.

Ca urmare a loviturii dronei, un incendiu a izbucnit la instalație, înghițind unitatea de prelucrare a gazului și a condensatului de gaz.

În plus, armata ucraineană a lovit o serie de alte ținte importante. Până în prezent, rezultatele operațiunilor de luptă sunt specificate.

După cum au raportat anterior resursele ruse, o unitate militară din Sloviansk-pe-Kuban și o gară din orașul Surovikino din regiunea Volgograd au fost atacate.

UPDATE 16:17 Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin a numit Emiratele Arabe Unite drept unul dintre locurile potrivite pentru o întâlnire cu omologul său, Donald Trump, scrie Meduza.

„Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute să organizăm un eveniment de acest fel. Unul dintre prietenii noștri este președintele Emiratelor Arabe Unite. Cred că vom decide, dar acesta ar fi unul dintre locurile destul de potrivite”, a declarat președintele rus reporterilor.

UPDATE 14:06 Biroul Procurorului General al Ucrainei a acuzat conducerea centrului de detenție provizorie din Taganrog de torturarea ucrainenilor, scrie BBC.

Jurnalista Viktoria Roșcina s-a numărat printre persoanele torturate în acest centru. Potrivit Biroului Procurorului General al Ucrainei, jurnalista a fost „supusă torturii sistemice, bătăilor, umilințelor, amenințărilor, restricțiilor severe privind accesul la asistență medicală, apă potabilă și alimente” în centrul de detenție.

„În plus, ea a fost supusă la pedepse fizice și presiuni psihologice cu solicitarea de a coopera cu administrația instituției”, a declarat ministerul într-o declarație.

Potrivit Biroului Procurorului General al Ucrainei, responsabil pentru un astfel de tratament al jurnalistei, precum și cu alți ucraineni reținuți, este fostul șef al SIZO-2. Acesta a fost pus sub acuzare pentru maltratarea civililor, comisă prin conspirație prealabilă de către un grup de persoane, se arată în declarație, citat de BBC.

Jurnalista ucraineană Victoria Roșina, care a murit, într-o închisoare rusă la 19 septembrie 2024, având 27 de ani, a fost torturată când s-a aflat în captivitatea rusă, au depistat cei de la „Investigations.Info”, împreună cu organizația pentru drepturile omului „Reporteri fără frontiere”, Suspilne Media și Graty.

Trupul jurnalistei ucrainene Victoria Roșina, care a decedat în captivitate în Rusia, a fost returnat de ruși fără unele organe interne, se arată în ancheta Forbidden Stories, o redacție cu sediul la Paris care continuă cauza jurnaliștilor care au murit, au fost închiși sau persecutați din cauza activităților lor profesionale.

UPDATE 11:36 Administrațiile prezidențiale a Rusiei și SUA au ajuns la un acord pentru organizarea unei întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump în următoarele zile, relatează agenția rusă de presă IFAX, citându-l pe consilierul Kremlinului Iuri Ușakov, transmite Sky News.

Oficialul ar fi declarat că toate părțile au început să lucreze la detalii.

„La sugestia părții americane, s-a convenit asupra unui acord de principiu pentru organizarea unui summit bilateral în zilele următoare, adică o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump”, a declarat Ușakov.

De asemenea, s-a convenit asupra locului întâlnirii, care va fi anunțat ulterior.

UPDATE 10:00 În noaptea de 7 august, forțele ruse au atacat Ucraina cu 112 drone de atac Shahed și drone de imitație de diferite tipuri, au informat forțele aeriene ale Ucrainei.

Atacul aerian a fost respins. Potrivit datelor preliminare, au fost doborât și neutralizate 89 de drone de tip Shahed și drone de imitație de diferite tipuri în nordul, estul și centrul Ucrainei.

Armata a înregistrat lovituri ale 23 drone în 11 locații, iar în 3 locații au căzut fragmente de drone.

UPDATE 09:00 Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, 6 august, după întâlnirea de la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, că există o „perspectivă foarte bună” a unei întâlniri la nivel înalt în curând cu Rusia, care ar putea duce la sfârșitul războiului din Ucraina, scrie CNN.

Anterior, după întâlnirea Putin-Witkoff, Trump le-a spus liderilor europeni, într-o convorbire telefonică, că dorește să se întâlnească în curând – posibil chiar săptămâna viitoare – cu Putin, urmată de discuții trilaterale cu liderul rus și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. O sursă guvernamentală europeană a confirmat, de asemenea, conținutul convorbirii.

UPDATE 08:55 În Dnipro, 4 persoane au fost rănite într-un atac rusesc. Incendiile au izbucnit în mai multe locații. O clădire administrativă, o întreprindere, clădiri rezidențiale și vehicule au fost avariate, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

În Pavlohrad, a izbucnit un incendiu într-una dintre zonele unei cooperative, ca urmare a unei lovituri cu drone. În districtul Sînelnîkivka, armata rusă a lovit o instituție de învățământ, provocând un incendiu care a fost stins de pompieri. Vizat a fost și orașul Krîvîi Rih.