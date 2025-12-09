LIVE TEXT Peste 400 de drone, lansate ieri asupra regiunii Zaporijjea. Numărul răniților. Război în Ucraina, ziua 1384

UPDATE 12:30 Pe parcursul zilei de 8 decembrie, trupele ruse au lansat 642 de atacuri asupra a 26 de localități din regiunea Zaporijjea. Potrivit administrației regionale din Zaporijjea, se știe că 16 persoane au fost rănite.

Trupele ruse au efectuat 13 atacuri aeriene, au lansat 407 drone de diferite tipuri asupra orașelor Zaporijjea, Kușuhum, Primorske, Stepove, Huliaipole, Zelen și altele și au efectuat 218 lovituri de artilerie.

„Au fost primite 130 de sesizări privind pagube aduse locuințelor, autovehiculelor și infrastructurii”, conchide administrația regională din Zaporijjea.

UPDATE 08:39 În Ternopil au fost descoperite cadavrele a două persoane la locul atacului rus din 19 noiembrie. Astfel, numărul morților a crescut la 38 de persoane, printre care și 8 copii.

Acest lucru a fost comunicat de poliția din regiunea Ternopil, pe pagina sa web.

Alți trei adulți sunt considerați dispăruți. Ancheta continuă.

Trupele ruse au atacat orașul Ternopil pe 19 noiembrie, în jurul orei 7:00, cu drone de luptă și rachete, notează hromadske. Conform informațiilor furnizate de Comandamentul Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene, rușii au lovit clădiri de locuit cu rachete aerobale X-101.

Operațiunile de salvare s-au încheiat pe 22 noiembrie. Autoritățile locale presupun că, în timpul căutărilor în clădirile vizat, ar putea fi descoperite rămășițele celor care sunt considerați în prezent dispăruți fără urmă. Cu toate acestea, se presupune că aceștia s-ar putea să nu fie găsiți.