LIVE TEXT Parlamentul European aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro către Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1428

UPDATE 17:25 Parlamentul European a aprobat o decizie a Consiliului European adoptată în decembrie 2025 de aplicare a procedurii de cooperare consolidată pentru acordarea Ucrainei unui împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro, relatează Ukriform.

Într-o sesiune de la Strasbourg, 499 de membri ai Parlamentului European au votat în favoarea procedurii, 135 au votat împotrivă, iar 24 s-au abținut.

Decizia privind împrumutul UE a fost convenită la summitul UE de la Bruxelles, din 18 decembrie 2025, și prezentată de Comisia Europeană la 14 ianuarie 2026. Întrucât Republica Cehă, Ungaria și Slovacia nu au susținut împrumutul, acordul a fost încheiat în cadrul procedurii de cooperare consolidată. Acest mecanism permite statelor membre ale UE să coopereze în domenii specifice. În conformitate cu tratatele existente, procedura de cooperare consolidată necesita acordul Parlamentului European.

Pașii următori vor fi acum coordonați între Parlament și Consiliu prin procedura legislativă ordinară.

Anterior, parlamentarii au dat aprobarea preliminară pentru accelerarea procedurii legislative pentru pachetul de sprijin financiar al UE pentru Ucraina și au decis, de asemenea, să accelereze lucrările la propunerea însoțitoare de modificare a așa-numitei Facilități pentru Ucraina.

Conform Ukrinform, Parlamentul European a susținut o revizuire accelerată a acordării unui împrumut UE Ucrainei.

UPDATE 16:25 Armata rusă a bombardat în această dimineață comunitatea Kramatorsk din regiunea Donețk, ucigând un civil, a anunțat Consiliul Local Kramatorsk a anunțat acest lucru pe Telegram.

„În această dimineață, 21 ianuarie, comunitatea Kramatorsk a fost lovită de un atac inamic. Un sector privat și unul dintre microdistrictele orașului au fost atacate. Conform informațiilor preliminare, o femeie născută în 1978 a fost ucisă”, se arată în mesaj.

Consecințele finale ale atacului sunt în curs de determinare. Toate serviciile relevante lucrează la fața locului.

Ulterior, consiliul local a clarificat că o femeie născută în 1944 a fost, de asemenea, rănită și este tratată la un spital local.

Trupele rusești au lovit comunitatea cu trei bombe aeriene FAB-250.

Cel puțin 30 de clădiri rezidențiale private, o clădire înaltă și un magazin au fost avariate.

UPDATE 15:20 În Zaporijjea, o dronă rusească a atacat un vehicul al Serviciilor de Urgență, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, scrie Ukriform.

„Rușii au lovit cu o dronă un vehicul al Serviciului de Urgență de Stat, marcat cu o mașină, care se deplasa prin Komîșuvaha”, a scris acesta.

Se menționează că salvatorii nu au fost răniți.

Echipele de urgență inspectează sistemele de comunicații și infrastructura avariate.

Conform relatărilor, trupele rusești au tras asupra orașului Kramatorsk în noaptea de 20 spre 21 ianuarie folosind drone Geran-2.

UPDATE 13:55 Guvernul danez alocă 20 de milioane de euro pentru a sprijini sistemul energetic al Ucrainei, pe fondul atacurilor rusești asupra sectorului energetic ucrainean, scrie presa locală.

„Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii Ucrainei, în consecință, sprijinul din partea Danemarcei este, de asemenea, în creștere. Danemarca oferă sprijin suplimentar sectorului energetic al Ucrainei în valoare de 20 de milioane de euro din fonduri de asistență pentru dezvoltare pentru a ajuta ucrainenii să treacă peste iarnă”, se arată în comunicat de Ambasada Danemarcei în Ucraina.

Misiunea diplomatică a informat că sprijinul Danemarcei include 10,7 milioane euro pentru Fondul de Sprijin Energetic al Ucrainei, care coordonează achiziționarea de echipamente energetice; 4,02 milioane de euro prin intermediul Biroului Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiecte în Ucraina și Europa de Est pentru echipamente de protejare a instalațiilor energetice; și 5,36 milioane de euro prin intermediul partenerilor evaluați ca fiind capabili să ofere asistență de urgență Ucrainei cât mai repede posibil.

Ambasada a menționat, de asemenea, că echipamentele uzate de la centrala electrică Asnaes din Kalundborg au fost transferate în Ucraina.

„Asemenea echipamente sunt de mare valoare pentru Ucraina, deoarece componentele tipurilor mai vechi sunt uneori furnizate cu întârzieri foarte mari și, în unele cazuri, nu mai sunt fabricate deloc”, au explicat diplomații danezi.

Conform Ukrinform, începând cu dimineața zilei de 21 ianuarie, din cauza unor noi atacuri,

consumatorii din patru regiuni ale Ucrainei au rămas fără electricitate, iar situația rămâne dificilă în Kiev și în regiunea acestuia.

UPDATE 12:20 În regiunea Donețk, în urma loviturilor aeriene rusești asupra sectorului rezidențial din orașul Drujkivka au fost rănite 5 persoane, transmite Serviciul pentru Situații de Urgență.

Rusia a bombardat orașul aseară și în această dimineață.

„S-au produs incendii la elementele de construcție prăbușite a două case și a unei clădiri rezidențiale cu două etaje. Aproximativ 25 de case și o clădire administrativă au fost avariate”, a precizat Serviciul.

Salvatorii au localizat incendiile, însă din cauza riscului unor noi bombardamente au fost nevoiți să suspende lucrările de lichidare.

UPDATE 11:25 În această dimineață, Rusia a atacat regiunea Odesa cu drone, iar o persoană a fost rănită.

În urma loviturilor au izbucnit incendii în gospodării private: două case de locuit au luat foc, iar câteva altele au fost avariate. De asemenea, o clădire de depozit a fost distrusă și a izbucnit un incendiu.

Salvatorii Serviciului pentru Situații de Urgență au lichidat toate incendiile.

UPDATE 10:40 În noaptea de 21 ianuarie, forțele ruse au atacat cu o rachetă balistică Iskander-M lansată din teritoriul ocupat al Crimeei și cu 97 de drone de atac din direcțiile: Kursk, Oriol, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, Chauda, Donețk, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 84 de drone de tip Shahed, Herbera și alte modele, în nordul, sudul și estul țării.

„Au fost înregistrate lovituri provenite de la o rachetă balistică și 13 drone de atac în 11 locații, precum și prăbușirea unor resturi de drone doborâte într-o altă locație”, au precizat Forțele.

Potrivit instituției, atacul continuă, în spațiul aerian se află încă mai multe drone.

UPDATE 9:15 În regiunea Dnipropetrovsk, doi oameni au murit în urma unui atac rusesc, iar o altă persoană a fost rănită, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Noaptea trecută, Rusia a atacat cu drone kamikaze localitățile Vasylkivska și Rozdorska din raionul Sînelnîkove.

În urma loviturii asupra unei case de locuit, un bărbat și o femeie au murit. O altă persoană a fost rănită.

În sectorul rezidențial privat s-au produs mai multe incendii. Trei locuințe private au fost avariate.

La Krivîi Rih, în urma atacului au fost avariate case private și blocuri locative, o clădire administrativă și mai multe automobile.