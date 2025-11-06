LIVE TEXT Opt persoane au fost rănite într-un atac cu drone rusești asupra regiunii Dnipro. Au izbucnit mai multe incendii. Război în Ucraina, ziua 1352

UPDATE 10:26 Opt persoane au fost rănite într-un atac cu drone rusești asupra orașului Kamianske, regiunea Dnipro, a raportat Vladyslav Haivanenko, șeful Administrației Militare Regionale Dnipro.

Haivanenko a scris că mai multe incendii au izbucnit în oraș. Acoperișul și podelele unei intrări într-o clădire rezidențială cu patru etaje au fost parțial distruse. Vehicule, instalații de infrastructură și o companie de transport au fost, de asemenea, avariate.

Dronele rusești au lovit și comunitatea Petropavlivka din zona Synelnykove, incendiind o clădire municipală.

La fel, armata rusă a atacat localitatea Nikopol cu ​​drone și foc de artilerie, avariand un bloc de locuit, o casă privată și o linie electrică.

8:17 Mai multe regiuni rusești au fost atacate de dronele ucrainene în noaptea de 6 noiembrie, scrie Hromadske.

Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a anunțat un atac masiv cu drone asupra regiunii.

Potrivit acestuia, au fost înregistrate pagube în mai multe zone din Volgograd, inclusiv o clădire civilă, iar un rezident local a fost ucis.

Mai mult, oficialul a raportat că resturile de drone care au căzut au provocat un incendiu într-o zonă industrială din regiunea Krasnoarmeysky, acolo fiind Rafinăria de petrol Lukoil.

La fel, sursa citată scrie că mai multe explozii s-au auzit și în orașul Volgorechensk din regiunea Kostroma. Dronele au lovit instalații de infrastructură energetică.

LIVE TEXT/ Oficial din domeniul energetic: 30-40% din producția internă de gaze naturale ar putea fi afectată, în acest sezon de încălzire, de atacurile rusești asupra infrastructurii. Război în Ucraina, ziua 1351