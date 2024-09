LIVE TEXT Operațiunile de urgență și salvare de la Lviv s-au încheiat. Război în Ucraina, ziua 924

UPDATE 14:43 Irlanda va aloca Ucrainei 128 de milioane de euro pentru sprijin militar neletal, scrie Unian.

Cele două părți au încheiat astăzi un acord bilateral privind garanțiile de securitate. În plus față de sprijinul militar neletal, Dublinul va furniza Kievului un ajutor umanitar în valoare de 40 de milioane de euro. Irlanda va furniza, de asemenea, sisteme de deminare și echipamente de eliminare a munițiilor explozive și va participa în continuare la coaliția de deminare. În plus, țara va explora alte potențiale căi de sprijin în cadrul coalițiilor de oportunitate ale Grupului de contact privind apărarea, cum ar fi coaliția IT.

UPDATE 14:38 Operațiunile de urgență și salvare care au avut scopul eliminării consecințelor bombardamentelor rusești de dimineață s-au încheiat în Lviv. În total au fost salvate 12 persoane, a scris Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

După cum a relatat pe rețelele de socializare primarul orașului, Andrii Sadovoi, într-una dintre familii doar un bărbat a supraviețuit după atacul de astăzi: soția sa, Evgenia, și cele trei fiice ale lor au murit în propria lor casă.

UPDATE 12:15 Numărul persoanelor rănite în atacul de dimineață asupra orașului Lviv a crescut la 47, potrivit Serviciului de urgență de stat al Ucrainei.

Până acum, salvatorii au salvat 12 persoane. Numărul deceselor rămâne neschimbat: 7, inclusiv trei copii. Mai mult de 140 de salvatori și 33 de unități de echipamente speciale se află la fața locului.

UPDATE 11:18 Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei informează că 53 de persoane au fost ucise ca urmare atacului rusesc asupra unei instituții de învățământ din Poltava.

Totodată, numărul răniților înregistrați până la acest moment este de 271 de răniți, în timp ce 25 de persoane au fost salvate, dintre care 11 au fost deblocate de sub dărâmături. Conform informațiilor actualizate, încă 5 persoane ar putea fi prinse sub dărâmături.

UPDATE 09:25 Crește numărul victimelor atacului rusesc asupra orașului Lviv: 7 morți, inclusiv 3 copii, 38 de răniți.

Despre aceasta au anunțat primarul orașului Lviv, Andrei Sadovîi și adjunctul Consiliului municipal din Lviv, Igor Zinkevici, relatează Ukrinform.

„Șapte persoane au fost ucise în Lviv. Trei dintre cei șapte sunt copii. E o zi neagră pentru regiunea noastră”, a precizat Sadovîi.

UPDATE 08:57 Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, și-a prezentat cererea de demisie, a anunțat președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk. „Declarația va fi luată în considerare la una dintre ședințele plenare viitoare”, a subliniat acesta.



Anterior, deputatul Iaroslav Jelezniak a anunțat că Rada va analiza o serie de rotații guvernamentale „mâine sau poimâine” (4-5 septembrie), notează hromadske.

UPDATE 08:16 În dimineața zilei de 4 august, armata rusă a atacat Lvivul, lansând drone de atac Shahed și rachete balistice Kinjal, a raportat primarul localității, Andri Sadovi.

Până la ora 8:00, au fost înregistrate trei persoane decedate. Una dintre ele este o fată de 14 ani, potrivit datelor preliminare publicate pe Telegram de șeful administrației militare regionale, Maksim Koziții. În afară de ea, au mai murit un bărbat și o femeie care lucra ca asistentă medicală la una dintre clinicile din oraș.

În plus, 25 de persoane au fost rănite. Un copil în vârstă de 15 ani este în stare moderată, iar patru au răni ușoare.