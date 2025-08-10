LIVE TEXT O persoană a murit, iar alta a fost rănită în urma bombardamentelor de noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1264

UPDATE 13:30 Echipele de intervenție au lichidat urmările a patru atacuri în Constantinești, regiunea Odesa. A ars o casă, o mașină, vegetație și un magazin, scrie Serviciul pentru Situații de Urgență.

„Noaptea, forțele ruse au bombardat din nou orașul, provocând un incendiu într-un apartament dintr-o clădire rezidențială de cinci etaje. Incendiul a fost stins. Două persoane au fost rănite, 9 clădiri cu mai multe etaje, 7 case private, 2 clădiri agricole, un magazin și o clădire administrativă au fost avariate”, a preciza Serviciul.

Drujkivka: bombardamentul asupra sectorului privat a dus la moartea unei persoane și rănirea unei alteia. Au fost avariate case, au izbucnit incendii în locuințe și în stufăriș, care au fost stinse de pompieri.

În Lîman în urma bombardamentelor rusești, a izbucnit un incendiu în pădurea de conifere, care a fost stins de echipele de intervenție pe o suprafață de 2 hectare.

UPDATE 10:40 Dronele au atacat o rafinărie de petrol din Saratov pe 10 august, declanșând un incendiu de amploare și explozii, potrivit știrilor locale, scrie The Kyiv Independent.

Imagini postate pe rețelele de socializare rusești au arătat ceea ce păreau a fi drone deasupra capului și activarea sistemelor de apărare aeriană. Locuitorii au raportat că au auzit o explozie puternică înainte ca flăcările să cuprindă clădirea.

Guvernatorul orașului Saratov, Roman Busargin, a confirmat pagube la unul dintre siturile industriale ale regiunii. O persoană a fost raportată ca fiind ucisă în atac, iar alte persoane au fost raportate ca fiind rănite.

Rapoartele au indicat, de asemenea, activități de apărare aeriană și explozii în orașele Lipețk și Voronej.

Anterior, zeci de zboruri au fost întârziate pe aeroportul rusesc Soci în urma unor atacuri cu drone raportate. Dronele ucrainene au vizat, de asemenea, un depozit din Republica Tatarstan din Rusia, care adăpostea drone de tip Shahed.

UPDATE 9:05 În noaptea de 10 august, forțele ruse au atacat cu 100 de drone de tip Shahed și drone-imitatoare de diferite tipuri din direcțiile: Shatalovo, Kursk, Primorsko-Akhtarsk, Gvardeiskoe, raportează Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei.

Astfel, atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor Aeriene de Apărare ale Ucrainei.

„Conform datelor preliminare, la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 70 de drone de tip Shahed și drone-imitatoare de diferite tipuri în nordul și estul țării”, au precizat Forțele.

Totodată, au fost înregistrate 30 de lovituri ale dronelor în 12 locații din regiunile de frontieră din Dnipropetrovsk, Harkiv, Sumî și Cernigov, precum și căderi ale celor doborâte în 3 locații.