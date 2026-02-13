LIVE TEXT O instalație energetică din Odesa a fost avariată de un atac al armatei ruse. „Pagubele sunt extrem de grave”. Război în Ucraina, ziua 1451

UPDATE 11:28 O instalație energetică din Odesa a fost avariată de un atac al armatei ruse, suferind pagube semnificative, a informat compania energetică ucraineană DTEK.

„Noaptea, inamicul a efectuat din nou atacuri distructive asupra infrastructurii energetice a orașului Odesa. Pagubele sunt extrem de grave. Reparațiile vor necesita mult timp pentru a readuce echipamentul la starea de funcționare”, se arată în comunicat.

Compania scrie că lucrătorii curăță molozul de la locul atacului. Prioritatea principală este restabilirea alimentării cu energie electrică a instalațiilor de infrastructură critică, potrivit DTEK.

Anterior, în noaptea de 12 februarie, forțele rusești au atacat o instalație energetică DTEK din regiunea Odesa. Aceasta a fost a 31-a substație majoră a companiei din regiunea Odesa avariată de Rusia.

8:18 Rușii încearcă, atât direct, cât și prin manipulări, să recruteze cetățeni ucraineni pentru a înregistra terminale Starlink rusești, a informat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU)

După cum a menționat SBU, „rușii se confruntă în prezent cu terminale Starlink blocate de-a lungul întregii linii a frontului. S-a stabilit că ocupanții încearcă să restabilească acest canal de comunicare prin orice mijloace. În special, oferă cetățenilor ucraineni bani pentru a înregistra terminale utilizate de ruși în centrele de servicii administrative”, se arată în comunicat.

SBU a raportat că Rusia acționează atât direct – plasând anunțuri online cu solicitări de înregistrare – cât și prin manipulări. De exemplu, se dau drept soldați ucraineni care ar fi cumpărat sisteme Starlink pe bani proprii, dar nu le pot înregistra și, prin urmare, cer ajutorul cetățenilor ucraineni.

În seara zilei de 4 februarie, terminalele de comunicații prin satelit Starlink au fost dezactivate în masă pe front pentru armata rusă. Aceste dispozitive de contrabandă sunt un element neoficial important al sistemului de comunicații și comandă al multor unități ale Forțelor Armate Ruse.