LIVE TEXT O femeie și un copil au murit, iar opt persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra orașului Sloviansk. Război în Ucraina, ziua 1448

UPDATE 14:40 În regiunea Donețk, forțele ruse au efectuat un atac aerian asupra orașului Sloviansk folosind bombe aeriene ghidate, ucigând o femeie și un copil. Opt persoane au fost rănite, inclusiv un copil de șapte ani, scrie presa locală.

„Astăzi, pe 10 februarie, în jurul orei 10:00, armata rusă a efectuat un atac aerian asupra Slovianskului cu bombe aeriene ghidate. […] În prezent, opt persoane sunt raportate ca fiind rănite, inclusiv un copil de șapte ani. Unul dintre atacuri a lovit o casă privată. Cadavrele unei femei și ale unui copil – o fată născută în 2014 – au fost recuperate din dărâmături”, a scris Vadim Liakh, șeful Administrației Militare a orașului Sloviansk.

Liakh a menționat că atacurile au lovit diferite părți ale orașului, iar informațiile despre pagube sunt în curs de clarificare.

UPDATE 12:30 În regiunea Donețk, geniştii au ridicat resturile unei bombe aeriene ODAB-1500.

Cu o zi înainte, aviația rusă a lovit o zonă de blocuri din Kramatorsk, iar impactul a avut loc în carosabil.

„Cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță, specialiștii au inspectat zona și au ridicat resturile sigure ale bombei aeriene.”

UPDATE 11:20 Salvatorii din regiunea Harkiv au evacuat un locuitor al localității de frontieră Zolochiv, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma bombardamentelor rusești, un bărbat de 60 de ani a rămas fără locuință. Specialiștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență l-au evacuat cu ajutorul unui vehicul blindat specializat.

UPDATE 10:05 În noaptea de 10 februarie, forțele a atacat cu 125 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmás și cu drone de alte tipuri, din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Ahtarsk, Șatalovo, Millerovo, au raportat Forțele Aeriene de Apărarea a Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare.“

Potrivit datelor preliminare, la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 110 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmás și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale 13 drone de atac în 6 locații, precum și căderi de fragmente în 2 locații.

UPDATE 9:05 În Zaporojjea un băiețel de un an, două femei și un bărbat au fost răniți în urma unui atac rusesc cu drone, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

Totuși, numărul persoanelor rănite este în curs de clarificare.

„În timpul nopții, drone rusești au atacat localități din raionul Zaporojjea. În urma bombardamentelor, la mai multe adrese au izbucnit incendii, au ars locuințe și o anexă gospodărească.”

La una dintre adrese, salvatorii au deblocat două femei și doi copii în vârstă de 1 și 10 ani, deschizând ușile avariate în urma exploziei.

La fața locului au intervenit toate serviciile de urgență.