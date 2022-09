LIVE TEXT O altă rachetă rusă de croazieră a lovit zona Krîvîi Rih, fiind avariată o întreprindere industrială, afirmă oficialii ucraineni. Război în Ucraina, a 204-a zi

Finanțatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigozin, numit și „Bucătarul lui Putin” este prezentat ca fiind „fața operațiunii militare speciale” rusești din Ucraina. Prigozin a ținut un discurs de recrutare pe 14 septembrie în care a anunțat că prizonierii ruși participă la război încă din 1 iulie, când au contribuit la capturarea centralei termice Vuhlehirska, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului.

UPDATE 17:20 Trupele de ocupație rusești au lansat un nou atac cu rachete asupra orașului Krîvîi Rih. Bombardamentele au avariat o întreprindere industrială, a informat șeful administrației militare, Oleksandr Vilkul.

„Rachetă de croazieră din nou. A lovit o uzină industrială. Pagubele sunt grave, consecințele sunt în curs de clarificare”, a scris el.

Potrivit lui Vilkul, provizoriu, în urma loviturii cu rachete nu au existat victime.

La rândul său, șeful OVA din Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, a confirmat informația privind un nou atac cu rachete asupra orașului.

„Avem un alt atac cu rachete asupra Krîvîi Rih. Rușii au lovit o instalație de infrastructură industrială. Preliminar, nicio victimă”, a scris el pe Telegram.

„Inamicul vrea să ne intimideze cu alarme și rachete zilnice. Dar nu va reuși. Pentru fiecare lovitură va exista o pedeapsă”, a adăugat Reznichenko.

Șapte lovituri de rachete anterioare au provocat inundații care au afectat zeci de gospodării și au dus la evacuarea altor zeci.

UPDATE 15:30 Două explozii au fost raportate în Melitopolul ocupat temporar, potrivit primarului localității, Ivan Fedorov.

„Două explozii puternice în partea de sud a Melitopolului. Ambulanțe se îndreaptă deja în acea direcție. Numărăm pierderile inamicului”, a scris el.

S-au auzit explozii și în satele din regiunea Melitopol din partea satului Sadovoye.

Pe 13 septembrie, Fedorov a spus că „invadatorii ruși fugeau” din Melitopolul capturat, regiunea Zaporojie, către Crimeea ocupată. Coloane de echipamente militare ale trupelor ruse au fost înregistrate la punctul de control din Chongar.

UPDATE 12:15 Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit la Kiev într-o vizită de lucru. Aceasta este a treia vizită a oficialei în Ucraina de la începutul războiului.

„Sunt la Kiev pentru a treia oară de la începutul războiului rusesc. S-au schimbat atât de multe. Ucraina este acum candidată pentru UE”, a scris ea.

🇺🇦 In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.



So much has changed.

Ukraine is now a 🇪🇺 candidate.



I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1