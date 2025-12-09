LIVE TEXT Numărul victimelor în urma atacului asupra orașului Ternopil din noiembrie a crescut la 38: au fost găsite încă două victime, care erau considerate dispărute fără urmă. Război în Ucraina, ziua 1384

UPDATE 08:39 În Ternopil au fost descoperite cadavrele a două persoane la locul atacului rus din 19 noiembrie. Astfel, numărul morților a crescut la 38 de persoane, printre care și 8 copii.

Acest lucru a fost comunicat de poliția din regiunea Ternopil, pe pagina sa web.

Alți trei adulți sunt considerați dispăruți. Ancheta continuă.

Trupele ruse au atacat orașul Ternopil pe 19 noiembrie, în jurul orei 7:00, cu drone de luptă și rachete, notează hromadske. Conform informațiilor furnizate de Comandamentul Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene, rușii au lovit clădiri de locuit cu rachete aerobale X-101.

Operațiunile de salvare s-au încheiat pe 22 noiembrie. Autoritățile locale presupun că, în timpul căutărilor în clădirile vizat, ar putea fi descoperite rămășițele celor care sunt considerați în prezent dispăruți fără urmă. Cu toate acestea, se presupune că aceștia s-ar putea să nu fie găsiți.