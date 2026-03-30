LIVE TEXT „Nu cred că suntem într-un impas”, a declarat Volodimir Zelenski despre negocierile de pace cu SUA și Rusia. Război în Ucraina, ziua 1496

UPDATE 13:48 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a menționat că Ucraina este pregătită pentru discuții de pace cu Rusia și Statele Unite, oriunde, cu excepția Rusiei și Belarusului. De asemenea, el speră că noi întâlniri diplomatice vor avea loc în viitorul apropiat, scrie Hromadkse.

Zelenski a declarat că, în ciuda insistenței Rusiei asupra retragerii forțelor ucrainene din Donbas, acest lucru nu înseamnă că procesul de negocieri a ajuns într-un impas.

Președintele ucrainean a subliniat că „mingea este în prezent în terenul Statelor Unite și Rusiei în ceea ce privește discuțiile de pace”.

„O întâlnire trilaterală trebuie să aibă loc. Este amânată, desigur, deoarece Statele Unite sunt concentrate în prezent asupra Iranului. Acest lucru este de înțeles, dar îmi doresc cu adevărat ca nimeni să nu uite războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Sunt recunoscător Europei, care nu a uitat, iar mulți reprezentanți ai Statelor Unite ridică constant această problemă”, a declarat Volodimir Zelenski.

Zelenski a respins afirmația că Ucraina se află „într-un impas”, adăugând: „Lăsați Rusia să cedeze, dar noi nu o vom face”.

„Trebuie să organizăm o întâlnire trilaterală și să avansăm pe calea diplomatică. Cu toate acestea, pentru a fi puternici la masa negocierilor, trebuie să fim puternici pe câmpul de luptă. Pentru aceasta, sunt recunoscător Forțelor Armate, pentru că astăzi suntem mult mai puternici decât eram acum șase luni”, a adăugat Zelenski.

UPDATE 10:35 Trupele ruse au bombardat o clădire rezidențială din regiunea Sumî, unde locuiau două surori. Dasha Sergienko, o tânără de 20 de ani, a murit, protejându-și sora de șase ani cu propriul corp, în timp ce casa lor era bombardată de armata rusă, a informat Departamentul Regional de Afaceri Interne Sumî.

Potrivit autorităților ucrainene, în jurul orei 12:00, pe 28 martie, trupele ruse, conform rapoartelor preliminare, au folosit artileria pentru a bombarda casa unor civili din comunitatea Znob-Novgorsk din districtul Șostka. Cele două surori se aflau în casă.

Dasha, în vârstă de douăzeci de ani, a fost ucisă în atac, iar sora ei de șase ani, Evgenia, a fost grav rănită. Părinții fetelor au fost, de asemenea, răniți.

„O viață foarte fragedă a fost curmată de bombardamentele inamice. Dasha și-a protejat sora mai mică cu corpul ei. Acest act va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră ca un simbol al celui mai înalt sacrificiu de sine”, a declarat Colegiul medical din Sumî.

Procurorii ucraineni desfășoară o anchetă privind comiterea unor crime de război care au dus la moartea unei persoane.

8:16 SUA a asigurat Ucraina că niciunul dintre ajutoarele militare alocate Kievului nu a fost redirecționat către alte regiuni, inclusiv în Orientul Mijlociu, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, pentru agenția de știri Ukrinform.

„Nimic nu a fost redirecționat din program (Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina) către alte zone geografice și nici din echipamentele destinate Ucrainei”, a declarat Sîbiha pentru Ukrinform. „În prezent, nu există planuri de redirecționare.”

Comentariile lui Sîbiha au venit după summitul miniștrilor de externe din G7 din Franța, unde secretarul de stat american, Marco Rubio, a oferit personal această asigurare.

Cu doar câteva zile mai devreme, relatările din mass-media au indicat că Pentagonul ia în considerare redirecționarea ajutorului militar destinat Ucrainei către Orientul Mijlociu, în contextul războiului dintre SUA și Israel pe de o parte, și Iranul pe de altă parte.

Potrivit Washington Post, printre armele luate în considerare se numără rachetele interceptoare de apărare aeriană comandate prin programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), care permite altor membri NATO să finanțeze achiziționarea de arme americane pentru Ucraina.

Semnat de SUA și NATO în iulie, acordul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) stabilește un mecanism prin care statele membre NATO și partenerii pot achiziționa echipamente prioritare pentru Ucraina.

Până în prezent, douăzeci și patru de țări, inclusiv două state nemembre NATO, Australia și Noua Zeelandă, s-au alăturat inițiativei.