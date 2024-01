LIVE TEXT Ministrul ungar de Externe a sosit în Ucraina. 705 zile de război în Ucraina

UPDATE 15:50 Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a sosit astăzi, 29 ianuarie, în orașul Ujhorod din vestul Ucrainei pentru discuții bilaterale cu omologul său ucrainean Dmîtro Kuleba și cu Andrîi Yermak, șeful biroului președintelui.

Biroul președintelui a declarat că se așteaptă un „dialog sincer și constructiv”. Înainte de începerea întâlnirii, Szijjarto a adus un omagiu soldaților ucraineni căzuți la datorie, a transmis Ministerul ucrainean de Externe.

Before the negotiations, Minister @DmytroKuleba, Head of the Office of the President @AndriyYermak & the Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary Péter Szijjártó paid tribute to 🇺🇦 soldiers who sacrificed their lives for the sovereignty & territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/ExunJjjEfW