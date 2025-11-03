LIVE TEXT Marea Britanie a furnizat Ucrainei mai multe rachete de croazieră Storm Shadow care permit lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1349

UPDATE 16:38 Pe teritoriul comunității Borzna, din regiunea Cernihiv, a explodat o dronă rusească. În urma exploziei, două persoane au murit, iar o alta a fost rănită. Acest lucru a fost comunicat în cadrul unui comentariu pentru Suspilne de către președintele comunității Borzna, Osadciuk.

UPDATE 16:18 Guvernul britanic a furnizat recent Ucrainei mai multe rachete de croazieră Storm Shadow pentru a permite Kievului să-și continue campania de lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, au declarat persoane familiarizate cu această chestiune, transmite agenția Bloomberg.

Livrarea unui număr nespecificat de rachete a fost făcută pentru a se asigura că Ucraina are stocuri suficiente înainte de lunile de iarnă, perioadă în care Marea Britanie se teme că Kremlinul va intensifica atacurile asupra civililor ucraineni, potrivit surselor citate, care au preferat anonimatul.

Rachetele Storm Shadow sunt rachete ghidate cu precizie, lansate din aer, cu o rază de acțiune de peste 250 de kilometri. Acestea zboară aproape de sol la viteze mari, utilizând o combinație între așa-numita navigație inerțială cu Sistemul de Poziționare Globală și navigația de referință la sol, potrivit unei fișe informative publicate pe site-ul web al producătorului lor, MBDA.

Guvernul britanic nu a precizat câte rachete Storm Shadow a furnizat Ucrainei în timpul războiului și nu anunță în mod regulat transferurile.

UPDATE 13:21 În noaptea de 3 noiembrie, trupele ruse au atacat comunitatea Trostianețk, regiunea Sumî, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

O clădire rezidențială cu două etaje a fost avariată, acolo izbucnind un incendiu. În timpul operațiunilor de salvare, echipele de intervenție au recuperat cadavrul unei persoane de sub dărâmături.

În plus, în seara zilei de 2 noiembrie, trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra unuia dintre satele comunității Boromlian. În urma atacului, au fost avariate infrastructura și clădirile rezidențiale. În una dintre proprietățile private a izbucnit un incendiu de proporții. Salvatorii au stins focul.

Conform informațiilor preliminare, în urma celor două atacuri rusești au fost răniți 7 oameni, printre care doi copii.

UPDATE 10:10 Donald Trump a declarat că nu ia în considerare în prezent livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina.

„Nu, (nu luăm în considerare transferul de rachete Tomahawk către Ucraina), chiar nu. Este posibil să se întâmple, îmi pot schimba poziția, dar în acest moment – nu”, a declarat președintele SUA jurnaliștilor.

Săptămâna trecută, surse CNN au declarat că Pentagonul a dat „undă verde” livrării de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, considerând că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA. Cu toate acestea, așa cum au menționat interlocutorii publicației, decizia finală îi revenea lui Trump.

UPDATE 09:50 Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei a raportat că în Dnipropetrovsk, în urma atacurilor rusești, o persoană a murit și patru au fost rănite, printre care și un copil.

Decedatul este un bărbat de 55 de ani din Pavlohrad. Alte trei persoane din localitate au fost rănite, printre care un copil. În urma loviturilor, a izbucnit un incendiu la o întreprindere, o clădire rezidențială și mai multe mașini au fost avariate.

Și regiunea Nikopol a fost atacată cu drone și artilerie. Un bărbat de 75 de ani a fost rănit, o școală sportivă, mai multe case, garaje, mașini și linii electrice au fost avariate.

UPDATE 08:27 În urma bombardamentelor rusești din regiunea Dnipropetrovsk din ziua precedentă, 1 noiembrie, mai mulți militari ai Armatei Ucrainene au fost uciși, a informat gruparea de trupe „East”.

Pe 1 noiembrie, armata rusă a lansat un atac cu rachete și drone asupra comunităților din regiune.