LIVE TEXT Mai multe localități din Ucraina au fost atacate de armata rusă. Incendiu la o întreprindere civilă și zeci de răniți. Război în Ucraina, ziua 1275

UPDATE 9:25 Armata rusă a atacat Ucraina cu rachete de croazieră și drone. Localitățile Mukacevo Lviv, Luțk și Zaporijiie au fost afectate, scrie Hromadske.

În Mukacevo, în urma unui atac cu rachete, a izbucnit un incendiu la una dintre întreprinderile orașului. Pompierii sunt la datorie a informat Consiliul Local Mukacevo. Localnicii au fost îndemnați să închidă bine ferestrele și să nu iasă afară decât dacă este necesar. Zece persoane au fost transportate cu ambulanțele la Spitalul Sf. Martin, alte două victime au venit singure. Cinci pacienți sunt internați.

Primarul Andrîi Baloha a menționat că aceasta este o întreprindere civilă care oferă locuri de muncă pentru mii de locuitori ai comunității.

Potrivit primarului din Lviv, Andrîi Sadovii, Lviv a fost atacat de drone „Shahed” și o rachetă.

8:10 Subsecretarul american pentru politica de apărare, Elbridge Colby, le-a spus omologilor săi europeni că SUA intenționează să joace un rol minim în garanțiile de securitate pentru Ucraina, scrie Politico.

„Există realitatea tot mai mare că Europa va face ca acest lucru să se întâmple pe teren. SUA nu este pe deplin angajată în nimic”, a declarat un diplomat NATO anonim, care a fost informat despre discuțiile din 19 august dintre liderii militari.

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și cu liderii europeni la Casa Albă pe 18 august, în timp ce Washingtonul își intensifică eforturile de a negocia un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În cadrul întâlnirii din 19 august, liderii militari europeni au cerut SUA să dezvăluie ce trupe și sprijin aerian sunt dispuse să ofere în garanții de securitate pentru Ucraina. Ca răspuns, Colby a spus că SUA vor juca un rol minim, transmite sursa citată.

LIVE TEXT/ Trei persoane au murit în urma unui atac asupra localității Konstantinovka. Război în Ucraina, ziua 1274