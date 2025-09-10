LIVE TEXT Mai multe incendii au izbucnit în urma unor bombardamente rusești asupra Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1295

UPDATE 9:05 Echipele de salvare ale Serviciului Național de Situații de Urgență din Volîn au stins un incendiu de proporții după un atac rusesc de noaptea trecută, anunță Serviciul.

„În această noapte, echipele Serviciului Național de Situații de Urgență din Volîn și pompierii locali din satul Țuman au intervenit pentru a stinge incendiul provocat de bombardamentul rusesc”, a scris Serviciul.

În raionul Luțk a luat foc o întreprindere. La momentul sosirii echipajelor de salvare, suprafața incendiului era de 1000 metri pătrați. Pompierii au lucrat câteva ore. Incendiul a fost stins în dimineața zilei.

În urma incendiilor, nu exista victime.