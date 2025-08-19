LIVE TEXT Macron: „Următoarele 15 zile sunt critice pentru a stabili garanțiile de securitate ale Ucrainei”. Război în Ucraina, ziua 1273

UPDATE 16:10 Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că următoarele două săptămâni vor fi „critice” pentru definirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina în urma discuțiilor de pace cu miză mare de luni, 18 august, scrie POLITICO.

„Există toată munca depusă în prealabil în ceea ce privește garanțiile de securitate. Următoarele 15 zile sunt absolut critice pentru noi, pentru a finaliza colaborarea cu americanii și a da substanță acestor garanții de securitate”, a declarat Macron într-un interviu acordat postului de televiziune francez LCI de la Washington.

Macron și alți câțiva grei europeni și-au întrerupt vacanțele de vară pentru a se alătura președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul unor discuții la Casa Albă, imediat după întâlnirea președintelui american Donald Trump cu liderul rus Vladimir Putin, care a avut loc vineri în Alaska.

Într-o serie de interviuri acordate presei franceze și americane, Macron a lăudat decizia lui Trump de a oferi Ucrainei, după cum spunea președintele american, o „garanție de securitate foarte bună”.

„Marea schimbare din ultimele zile este că a recunoscut necesitatea de a garanta securitatea Ucrainei”, a declarat Macron pentru Paris Match.

Ceea ce implică această garanție de securitate nu este încă clar, deși Macron a declarat pentru LCI că „britanicii, francezii, germanii, turcii și alții sunt pregătiți să desfășoare operațiuni, nu pe linia frontului, nu provocatoare, ci operațiuni de reasigurare în aer, pe mare și pe uscat”.

Macron și premierul britanic Keir Starmer vor coprezida marți o videoconferință a Coaliției Voluntarelor, un parteneriat informal al țărilor occidentale care promit sprijin pentru Ucraina, „pentru a continua întâlnirea de ieri de la Washington și a continua lucrările începute în chestiunea garanției de securitate”, potrivit biroului președintelui francez.

Cu toate acestea, Macron a avertizat împotriva încercării de a obține o victorie rapidă și a crederii Kremlinului pe cuvânt. El a spus în interviul acordat LCI că Rusia este o „forță destabilizatoare” și „un prădător, un căpcăun la ușa noastră”.

„Vrem să ne asigurăm că această pace, și prin urmare, acest acord, va fi ceva ce le va permite ucrainenilor să-și recupereze țara și să trăiască în pace, pentru a fi siguri că a doua zi după acest acord de pace vor avea suficientă putere de descurajare pentru a nu fi atacați din nou și pentru a fi siguri pentru europeni că vor trăi în pace și securitate”, a declarat Macron pentru NBC News.

În timp ce Trump insistă atât pentru o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski, cât și pentru o întâlnire trilaterală la care s-ar alătura celor doi, Macron a insistat ca interviul său de la LCI să fie pentru Geneva ca potențială gazdă, având în vedere istoricul său de loc neutru pentru negocierile internaționale.

Macron a declarat că disponibilitatea – sau refuzul – lui Putin de a participa la întâlnirea trilaterală cu Zelenski și Trump va ajuta la „clarificarea ambiguităților” și va dezvălui dacă liderul rus este serios în ceea ce privește încheierea păcii.

UPDATE 13:10 Drone ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din regiunea Volgograd din Rusia, în noaptea de 19 august, a declarat guvernatorul regional, Andrei Bocharov, scrie The Kyiv Indepedent.

Rafinăria, a doua ca mărime a companiei petroliere ruse Lukoil, este un producător important de produse petroliere în Districtul Federal de Sud al Rusiei. Potrivit lui Bocharov, un incendiu a izbucnit la fața locului în urma atacului.

Locuitorii au declarat pentru agenția media rusă pro-guvernamentală Shot că au auzit între patru și zece explozii, cu drone zburând la joasă altitudine și sclipiri puternice vizibile pe cerul nopții.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că 13 drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii.

Rafinăria Lukoil din Volgograd, care are o capacitate anuală de 14,8 milioane de tone, fusese deja forțată să oprească producția după grevele anterioare din 13-14 august. Reuters a relatat pe 18 august că unitățile avariate reprezentau împreună întreaga capacitate de rafinare a uzinei.

Regiunea Volgograd, situată de-a lungul cursului inferior al râului Volga, se află la aproximativ 290 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina și are granița cu Kazahstanul la sud-est.

Amploarea pagubelor nu este încă cunoscută. Ucraina nu a comentat atacul.

Ucraina a folosit în repetate rânduri drone cu rază lungă de acțiune pentru a ataca ținte industriale și militare din interiorul Rusiei, concentrându-se în special pe infrastructura petrolieră care alimentează efortul de război al Moscovei.

Cel puțin trei rafinării rusești și-au suspendat sau au întrerupt operațiunile în această lună din cauza unor astfel de atacuri, inclusiv instalația Rosneft din Saratov și rafinăriile din Riazan și Novokuibîșevsk.

Grevele au contribuit la creșterea prețurilor la combustibili în Rusia, Moscow Times relatând pe 18 august că benzina en-gros a atins „maxime istorice” în urma închiderilor.

UPDATE 11:30 În noaptea de 19 august, forțele ruse au atacat cu 280 de mijloace de atac aerian:

270 drone de atac de tip Shahed și drone de diferite tipuri din direcțiile Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Federația Rusă;

5 rachete balistice Iskander-M din regiunile Rostov și Voroneț, Federația Rusă, și din Crimeea;

5 rachete cu aripi X-101 de pe avioane de aviație strategică deasupra apelor Mării Caspice.

Forțele Aeriene de Apărare ale Ucrainei a raportat că atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc.

Conform datelor preliminare, până la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 236 de ținte aeriene:

230 de drone de tip Shahed și drone de diferite tipuri;

2 rachete balistice Iskander-M;

4 rachete cu aripi X-101.

Au fost înregistrate lovituri ale 4 rachete și 40 drone în 16 locații, căderi ale celor doborâte în 3 locații.

UPDATE 9:00 Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete și drone împotriva orașelor ucrainene pe 19 august, la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a încheiat discuțiile de pace cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, scrie presa ucraineană.

Explozii au fost raportate în orașul Kremenchuk, în timp ce Rusia a lansat rachete balistice care au lovit regiunea centrală a țării. În atac au fost folosite mai multe rachete balistice și zeci de drone.

Infrastructura energetică a servit probabil drept țintă a atacului, a relatat presa locală.

Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la amploarea pagubelor provocate sau dacă au fost raportate victime.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că orașele situate mai aproape de linia frontului, inclusiv Harkiv și Poltava, sunt, de asemenea, amenințate de atacuri cu rachete.

Cel mai recent atac rusesc are loc pe fondul intensificării eforturilor SUA de a negocia un acord de pace între Moscova și Kiev.

Kremenchuk este situat în regiunea Poltava, în centrul Ucrainei. Orașul este situat la aproximativ 100 de kilometri de Poltava și la aproximativ 260 de kilometri de Kiev.

O alertă de raid aerian a fost emisă ulterior în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv la Kiev, pe fondul amenințării continue a unor atacuri cu rachete balistice.

Atacul are loc la doar câteva ore după ce Zelenski a încheiat discuțiile cu Trump și liderii europeni la Casa Albă, în contextul negocierilor de pace în curs. Potrivit lui Trump, liderii au făcut progrese în ceea ce privește un consens privind garanțiile de securitate pentru Ucraina în războiul său împotriva Rusiei.

„În timpul întâlnirii am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, garanții care ar urma să fie furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska pe 15 august. Deși nu s-a încheiat niciun acord formal de pace în timpul întâlnirii lor de trei ore de la Anchorage, Trump a declarat ulterior că au făcut progrese și că „au căzut în mare parte de acord” asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina și a schimburilor teritoriale.

În urma discuțiilor cu președintele ucrainean, Trump a declarat că intenționează să găzduiască o întâlnire bilaterală între Zelenski și Putin, urmată de o întâlnire trilaterală la care vor participa cei trei lideri.

Cu doar câteva ore înainte ca Zelenski și liderii europeni să se întâlnească cu Trump, Atacul cu rachete rusești asupra Zaporijjea a ucis trei persoane și a rănit alte 30, determinându-l pe Zelenski să condamne atacul.

Rusia „știe că astăzi are loc o întâlnire la Washington pentru a pune capăt războiului”, a spus el, referindu-se la discuțiile sale cu Trump de mai târziu în acea zi.