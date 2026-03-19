LIVE TEXT Kremlinul declară că negocierile trilaterale cu Ucraina și SUA sunt „pe pauză”, dar se lucrează la schimbul de prizonieri. Război în Ucraina, ziua 1485

UPDATE 9:50 Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite au fost suspendate. „Grupul trilateral este în pauză”, a declarat Peskov, scrie Meduza.

Viceministrul rus de externe, Mihail Galuzin, a declarat, de asemenea, că nu există o dată sau un loc specific pentru o nouă întâlnire între reprezentanții Rusiei, Statelor Unite și Ucrainei.

Peskov a menționat că reprezentantul special al președintelui rus „continuă să lucreze” și poartă discuții cu partea americană. El a adăugat că Rusia și Ucraina continuă să lucreze la schimbul de prizonieri și de cadavre ale militarilor căzuți în luptă.

Cea mai recentă rundă de discuții trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite a avut loc la Geneva, în perioada 17–18 februarie. Părțile urmau să se întâlnească din nou la începutul lunii martie, la Abu Dhabi, dar, pe 28 februarie, Statele Unite și Israel au lansat un război împotriva Iranului, care a afectat și statele din Golful Persic.

Într-un interviu acordat BBC, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în timp ce oficialii americani se concentrează pe Iran, partea americană continuă să discute atât cu negociatorii ucraineni, cât și cu cei ruși. De asemenea, el a subliniat că are „un presentiment foarte rău cu privire la impactul acestui război asupra situației din Ucraina”, menționând că „reuniunile trilaterale sunt amânate constant”.

8:16 NATO își acumulează resursele împreună cu Canada și alți aliați pentru a ajuta la rezolvarea deficitului de sisteme de apărare aeriană și de alte muniții pentru Ucraina, în contextul războiului din Iran, a declarat ministrul canadian al Apărării, David McGuinty în cadrul unei conferințe de presă la o unitate de producție de muniții din Ontario, scrie Ukrinform.

De asemenea, McGuinty a subliniat că NATO „nu a uitat de Ucraina și rămâne implicată activ”. Oficialul canadian a adăugat că intenționează să organizeze mai multe discuții pe această temă în cursul săptămânii și că Canada intenționează să continue să ofere asistență substanțială Ucrainei.

Anterior, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sugerat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea duce la o lipsă semnificativă, la nivel global, de rachete „Patriot”.