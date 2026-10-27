LIVE TEXT Kiev: O persoană a murit, iar alte 10 au fost rănite în urma unui atac rusesc. Război în Ucraina, ziua 1707

UPDATE 8:15 O persoană a murit, iar alte 10 au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra Kievului, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În raionul Desneanski, rușii au lovit teritoriul unei instituții de învățământ. Au fost avariate clădirile unui corp al uneia dintre universități, căminele studențești și casele de locuit din apropiere. De asemenea, un autoturism a fost lovit în apropierea uneia dintre stațiile de metrou. Potrivit informațiilor disponibile, cel puțin 10 persoane au fost rănite la mai multe adrese.

În raionul Nipru, o clădire cu trei etaje a fost distrusă, cu destinație nerezidențială și a fost descoperit cadavrul unei persoane.