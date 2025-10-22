LIVE TEXT În Zaporijjea a avut loc atac nocturn cu drone, sunt răniți. Război în Ucraina, ziua 1337

Principală — Ştiri — Extern — LIVE TEXT/ În Zaporijjea a…
În Zaporijjea a avut loc atac nocturn cu drone, sunt răniți. Război în Ucraina, ziua 1337
UPDATE 8:05 În noaptea de 22 octombrie, între orele 01:30 și 01:47, în Zaporijjea armata rusă a lansat atacuri cu drone asupra centrului regional, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.
În urma atacului, 9 persoane au fost rănite, numărul victimelor fiind în curs de clarificare.
Au fost înregistrate mai multe incendii:
- au ars balcoanele de la 4 etaje ale unui bloc de locuințe (100 m²);
- au luat foc patru balcoane într-un bloc cu cinci etaje (60 m²);
- incendiul de pe acoperișul unui bloc de locuințe a fost lichidat.
„Salvatorii au evacuat locuitorii din zonele de pericol. Toate serviciile de urgență se află la fața locului”, a precizat Serviciul.