LIVE TEXT În Zaporijjea a avut loc atac nocturn cu drone, sunt răniți. Război în Ucraina, ziua 1337

UPDATE 8:05 În noaptea de 22 octombrie, între orele 01:30 și 01:47, în Zaporijjea armata rusă a lansat atacuri cu drone asupra centrului regional, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma atacului, 9 persoane au fost rănite, numărul victimelor fiind în curs de clarificare.

Au fost înregistrate mai multe incendii:

au ars balcoanele de la 4 etaje ale unui bloc de locuințe (100 m²);

au luat foc patru balcoane într-un bloc cu cinci etaje (60 m²);

incendiul de pe acoperișul unui bloc de locuințe a fost lichidat.