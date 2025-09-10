LIVE TEXT În urma atacurilor rusești, în regiunea Jîtomîr a murit o persoană și altele cinci sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1295

UPDATE 12:55 În regiunea Jîtomîr în urma bombardamentelor rusești, o persoană a murit și cel puțin cinci au fost rănite. Au izbucnit incendii în mai multe locuri, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În raionul Jîtomîr, au fost avariate clădiri de locuit. Un localnic a fost rănit: cu arsuri de diferite grade, salvatorii l-au transportat la ambulanță, dar a decedat la spital.

Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au acordat ajutor unui număr de 26 de persoane, dintre care 3 copii.

În prezent, salvatorii efectuează operațiuni de stingere a incendiilor. La fața locului lucrează geniștii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență. Voluntarii Echipei de Intervenție Rapidă a Crucii Roșii Ucrainene au organizat un punct de acordare a ajutorului victimelor.

În cartierul Berdichev a izbucnit un incendiu în clădirile zonei industriale, în district au avut loc incendii, au fost avariate o mașină și o clădire economică.

În total, până în prezent se cunosc 5 victime. Toate au fost transportate la unități medicale. Toate serviciile relevante lucrează la fața locului.

UPDATE 11:55 În noaptea de 10 septembrie, forțele ruse a lansat drone și rachete asupra Ucrainei din diferite direcții. Apărarea antiaeriană a doborât 413 ținte rusești. Acest lucru a fost comunicat de serviciul de presă al Forțelor Aeriene, scrie presa ucraineană.

„În noaptea de 10 septembrie (de la ora 17:00 pe 9 septembrie), armata rusă a lansat un atac combinat asupra teritoriului Ucrainei, folosind drone de luptă și rachete terestre, aeriene și maritime. În total, în timpul atacului, trupele radio-tehnice ale Forțelor Aeriene au detectat și urmărit 458 de mijloace de atac aerian”, se arată în comunicat.

Federația Rusă a lansat:

415 drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri din direcțiile Kursk, Breansk, Millerovo, Orel, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, Crimeea, dintre care peste 250 sunt Shahed;

42 rachete aeriene/aviatică X-101/Kaliber/X-59(69) din regiunea Saratov și din zona Mării Negre;

1 rachetă balistică Iskander-M/KN-23 din regiunea Voronej.

La ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 413 ținte aeriene:

386 de drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri;

27 rachete aeriene/aviate X-101/Kaliber/X-59(69).

Au fost înregistrate 16 rachete și 21 de drone de atac în 17 locații.

În plus, opt drone au ieșit din granițele statului Ucraina în direcția Republicii Polone.

UPDATE 9:05 Echipele de salvare ale Serviciului Național de Situații de Urgență din Volîn au stins un incendiu de proporții după un atac rusesc de noaptea trecută, anunță Serviciul.

„În această noapte, echipele Serviciului Național de Situații de Urgență din Volîn și pompierii locali din satul Țuman au intervenit pentru a stinge incendiul provocat de bombardamentul rusesc”, a scris Serviciul.

În raionul Luțk a luat foc o întreprindere. La momentul sosirii echipajelor de salvare, suprafața incendiului era de 1000 metri pătrați. Pompierii au lucrat câteva ore. Incendiul a fost stins în dimineața zilei.

În urma incendiilor, nu exista victime.