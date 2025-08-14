LIVE TEXT În regiunea Harkiv, o persoană a murit și alta a fost rănită în urma atacurilor rusești. Polițiștii documentează consecințele crimelor de război. A 1268-a zi de război în Ucraina

UPDATE 11:30 Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că liderii europeni au prezentat, în cadrul convorbirii telefonice purtate miercuri cu președintele american Donald Trump, condițiile pentru un armistițiu în Ucraina care să protejeze interesele lor de securitate, relatează Reuters.

Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.

UPDATE 09:30 În ultimele 24 de ore, armata rusă a tras asupra regiunilor Harkiv și Kupiansk cu drone FPV și UAV împotriva populației civile, informează Poliția Națională a Ucrainei.

Pe 13 august, armata rusă a bombardat satul Kivșarivka. Un localnic a suferit leziuni incompatibile cu viața și a murit în ambulanță.

De asemenea, militarii ruși au trimis o dronă inamică asupra orașului Kupiansk. În urma atacului, o femeie de 72 de ani a fost rănită. Victima a refuzat să fie spitalizată.

Totodată, în satul Malîi Burluk, armata rusă a lansat un atac cu drone, avariind clădirea clubului rural, iar în districtul Harkiv, bombardamentele inamice au avariat case private.

Polițiștii documentează consecințele crimelor de război.