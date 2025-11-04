LIVE TEXT În regiunea Harkiv, armata rusă a filmat uciderea a două persoane neînarmate și a unui câine care se deplasau cu un steag alb. Război în Ucraina, ziua 1350

UPDATE 14:06 Pe 3 noiembrie, trupele rusești au atacat doi civili ucraineni cu o dronă în satul Kruglyakovka din regiunea Harkiv, în timp ce aceștia se deplasau pe un drum sub steag alb, a raportat Brigada 77 Aeromobilă Separată a Forțelor de Asalt Aeriene Ucrainene, scrie Hromadske.

Armata ucraineană a menționat că nu existau instalații sau poziții militare în apropiere.

Potrivit brigăzii, armata rusă a filmat atacul pentru a disemina imaginile în materiale de propagandă și a acuza în mod fals Forțele Armate Ucrainene.

UPDATE 11:25 Ministerul român al Apărării informează că, noaptea trecută, armata rusă a efectuat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre, fiind observate numeroase explozii pe malul ucrainean.

Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, armata română a ridicat, la ora 00:17, două aeronave F-16 de la Baza Fetești, iar militarii germani din structura de poliție aeriană, prezenți în România, două aeronave Eurofighter Typhoon, la ora 2:45.

„Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul național”, subliniază Ministerul român al Apărării.

Oleg Kiper, guvernatorul regiunii Odesa, a explicat că în ciuda eforturilor forțelor de apărare ucrainene, au fost lovite instalații civile și energetice din zona portuară. Nu s-au înregistrat victime sau pene de curent, scrie Ukrinform.

Pe 2 noiembrie, o parcare de camioane din regiune a fost ținta dronelor rusești. Atunci, două persoane și-au pierdut viața, amintește presa ucraineană.

8:16 Mai multe explozii au fost raportate la o instalație rusească de muniții în regiunea ocupată Luhansk, dar și în mai multe regiuni din Rusia, scrie Kyiv Independent.

Exploziile au avut loc în contextul unui atac cu drone ucrainene asupra instalației din orașul Dovzhansk, regiunea Luhansk. Orașul este situat la aproximativ 80 de kilometri sud-est de orașul Luhansk și este ocupat de forțele ruse din 2014.

În regiunea Volgograd din Rusia, o substație electrică a fost avariată din cauza căderii de resturi de dronă, a declarat guvernatorul Andrey Bocharov.

Publicația Astra a raportat explozii în orașul rus Lipetsk, în contextul unei sirene de raid aerian în oraș.

Orașul rus Kstovo din regiunea Nijni Novgorod a fost zguduit de explozii similare, a relatat publicația, citând locuitori locali. O rafinărie de petrol din Kstovo ar fi luat, de asemenea, foc în contextul atacului.

La fel, au fost raportate explozii la o uzină petrochimică din Sterlitamak, un oraș din Republica Bashkortostan din Rusia.

