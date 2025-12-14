LIVE TEXT O persoană a murit și patru au fost rănite în regiunea Donețk în urma atacurilor rusești. Război în Ucraina, ziua 1389

UPDATE 12:20 O persoană a fost ucisă, iar alți patru au fost răniți în regiunea Donețk ca urmare a agresiunii rusești din ultimele 24 de ore, transmite Vadym Filashkin, șeful Administrației Militare Regionale Donețk.

„Pe 13 decembrie, rușii au ucis un locuitor al regiunii Donețk în Kostiantynivka. Alte patru persoane din regiune au fost rănite în timpul zilei”, a scris Filashkin.

În total, de la începutul invaziei rusești de amploare, 3767 de persoane au fost ucise în regiunea Donețk, iar alte 8585 au fost rănite. Numărul victimelor rusești nu include Mariupol și Volnovaha.

UPDATE 10:00 În noaptea de 14 decembrie, forțele ruse au atacat cu o rachetă balistică Iskander-M și cu 138 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de UAV-uri, din direcțiile: Orel, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, Șatalovo și Gvardiiske, raportează Forțele Aeriene de Apărare a Ucrainei.

Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 110 drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de UAV-uri în nordul, sudul și estul țării.

Totodată, a fost confirmată lovirea unei rachete și a 10 drone de atac în 6 locații.

„Atacul continuă, în spațiul aerian se află aproximativ 18 drone. Respectați regulile de siguranță”, au anunțat Forțele.

UPDATE 9:00 În orașul Sumî, o dronă de atac a lovit un bloc de locuințe noaptea trecută, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma impactului, cele mai mari pagube au fost înregistrate la etajele superioare ale clădirii rezidențiale cu mai multe etaje.

„Salvatorii au ajuns la fața locului din primele minute după atac. Zona a fost inspectată, iar cetățenilor li s-a acordat primul ajutor și sprijinul necesar”, a anunțat Serviciul.

În urma atacului a fost sparte ferestrele și a avariat mijloace de transport civile.

Potrivit informațiilor preliminare, nu sunt persoane rănite.