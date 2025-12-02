LIVE TEXT În Kramatorsk, o persoană a murit noaptea trecută în urma atacului cu drone. Război în Ucraina, ziua 1377

UPDATE 10:10 În Kramatorsk, o dronă rusească a lovit un bloc cu 9 etaje, iar o persoană a murit, raportează Serviciul.

Totodată, salvatorii au evacuat cinci locatari și au lichidat un incendiu de proporții în două scări ale blocului, de la etajul 1 până la etajul 8, pe o suprafață de 4500 m².

UPDATE 8:30 Regiunea Odesa a fost atacată noaptea trecută cu mai mute drone, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma loviturilor, a izbucnit un incendiu la un obiectiv al infrastructurii energetice, pe care pompierii, împreună cu voluntarii, l-au lichidat.

De asemenea, a fost avariată o clădire administrativă. Serviciul menționează că nu sunt morți sau răniți.