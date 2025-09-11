LIVE TEXT În Congresul SUA va fi propusă oprirea „tuturor schimburilor comerciale” cu Rusia din cauza atacului cu drone asupra Poloniei. Război în Ucraina, ziua 1296

UPDATE 9:37 Un proiect de lege a fost introdus în Congresul SUA pentru a restabili Amendamentul Jackson-Vanik față de Rusia, care ar opri „toate schimburile comerciale” dintre Washington și Moscova, a declarat autorul inițiativei, membrul Camerei Reprezentanților Joe Wilson. „Președintele Barack Obama și fostul senator și pe atunci secretar de stat american, John Kerry au abrogat în mod eronat această lege în timpul «resetării» greșite a relațiilor cu Rusia, care l-a împins pe criminalul de război Vladimir Putin să ocupe Crimeea. Donald Trump va rezolva asta!”, a scris Wilson pe rețelele de socializare. El a adăugat că motivul introducerii proiectului de lege a fost atacul dronelor rusești asupra Poloniei, scrie The Moscow Times.

În noaptea de 10 septembrie, în timpul unui bombardament masiv asupra Ucrainei, cel puțin 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez. Pentru a le intercepta, forțele armate poloneze au folosit avioane de luptă și sisteme de apărare aeriană terestre. De asemenea, au fost mobilizate avioane de vânătoare din alte țări NATO. După finalizarea operațiunii, șapte drone doborâte și o parte dintr-o rachetă au fost găsite pe teritoriul polonez. Cinci drone au căzut în Voievodatul Lublin. Una dintre ele a lovit o clădire rezidențială din satul Wyryki, lângă granița cu Belarus și Ucraina. Nimeni nu a fost rănit.

8:24 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns „lipsa de acţiune” a liderilor occidentali în urma interceptării miercuri dimineaţa de către Polonia a unor drone ruseşti care au intrat în spaţiul său aerian, relatează AFP, citează G4Media.

„Au existat multe declaraţii, dar până acum există o lipsă de acţiune”, a declarat Zelenski, apreciind că „Rusia nu a primit un răspuns ferm (…) care s-ar traduce prin măsuri concrete”.

Zelenski a afirmat că apariţia acestor drone pe teritoriul polonez a fost o „manevră calculată a Rusiei” pentru a „testa limitele posibilului” şi „răspunsul” ţărilor NATO.

Liderul ucrainean a indicat, de asemenea, că a discutat telefonic cu premierul polonez Donald Tusk şi premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

El a spus că s-a oferit sa împărtăşească experienţa Ucrainei în combaterea dronelor.

