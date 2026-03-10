LIVE TEXT General ucrainean: Aproape întreg teritoriul regiunii Dnipropetrovsk a fost eliberat. Război în Ucraina, ziua 1476

UPDATE 14:59 În timpul operațiunii de contraofensivă în direcția Alexandrovsk, forțele de apărare ale Ucrainei au reluat controlul asupra a peste 400 km², fiind eliberat aproape întreg teritoriul regiunii Dnipropetrovsk, a declarat șeful Direcției operative principale a Statului Major General, generalul-maior Alexander Komarenko, într-un interviu acordat RBC Ucraina. Potrivit acestuia, apărătorilor ucraineni le-au mai rămas de recuperat trei localități mici din regiunea Dnipropetrovsk și încă două – „de curățat”.

Anterior, Statul Major General a declarat că, în februarie, forțele de apărare au reușit să recâștige controlul asupra unei suprafețe mai mari de teritoriu ucrainean decât cea capturată de ruși în aceeași perioadă. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată din 2024, când a avut loc operațiunea din regiunea Kursk.

UPDATE 14:53 În dimineața zilei de 10 martie, trupele ruse au aruncat trei bombe aeriene ghidate asupra zonei centrale a orașului Slaviansk, a comunicat Procuratura regională din Donețk.

Potrivit șefului Administrației Regionale, Vadim Liah, 16 persoane au fost rănite, printre care și o fetiță de 14 ani, iar patru oameni și-au pierdut viața. Doi dintre ei au murit în spital din cauza unor răni incompatibile cu viața.

UPDATE 09:53 Răspunzând la întrebările jurnaliștilor, președintele SUA Donald Trump a povestit ieri, 9 martie, despre conversația telefonică pe care a avut-o cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

„Am vorbit despre Ucraina, care reprezintă o luptă fără sfârșit. Între președintele Putin și președintele Zelenski există o ură imensă, se pare că nu pot ajunge la un acord”, a spus Trump.

Potrivit șefului de la Casa Albă, ei au vorbit și despre Orientul Mijlociu — Putin „vrea să ajute”.

„I-am spus: «Ați putea fi mai util dacă ați pune capăt războiului din Ucraina. Ar fi mai util». Dar am avut o conversație foarte bună”, a declarat președintele american.

Asistentul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat ieri, 9 martie, că Trump l-a sunat pe președintele rus pentru a discuta „o serie de subiecte extrem de importante legate de evoluția actuală a situației internaționale”.

„Accentul a fost pus, bineînțeles, pe situația din jurul conflictului cu Iranul și pe negocierile trilaterale privind soluționarea conflictului din Ucraina, la care participă reprezentanți ai SUA”, a spus Ușakov, menționând că „discuția a fost foarte constructivă”.

UPDATE 08:30 În noaptea de 10 martie, trupele ruse au atacat orașele Dnipro și Harkiv. Se știe despre 20 de victime, printre care și copii. Acest lucru a fost comunicat de administrațiile locale, scrie hromadske.

Atacul asupra orașului Dnipro a început seara târziu pe 9 martie. În urma acestuia, un bloc cu mai multe etaje și sediul unei bănci au fost avariate.

Până în dimineața aceasta, se știe despre 10 victime, printre care și un băiat de 12 ani. Două femei au fost spitalizate.

Potrivit datelor Administrației Regionale Dnipropetrovsk, în timpul nopții au fost doborâte 19 drone rusești deasupra regiunii.

Trupele ruse au atacat și Harkivul cu drone, în special, zona industrială a orașului. Acolo au luat foc mașini și apartamente de la etajele inferioare ale unui bloc turn.

Patru persoane au fost rănite în urma atacului. O fată de 16 ani, o femeie de 41 de ani și un bărbat de 36 de ani au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar un bărbat de 51 de ani cu răni provocate de explozie a fost internat în spital.









