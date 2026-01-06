LIVE TEXT Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include angajamente obligatorii de sprijin în cazul unui viitor atac rusesc, se arată în proiectul declarației summitului. Război în Ucraina, ziua 1412

UPDATE 19:20 Aliații Ucrainei vor conveni că garanțiile de securitate trebuie să includă angajamente obligatorii de sprijinire a Kievului în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei, potrivit unui proiect de declarație pregătit înaintea summitului de la Paris, scrie Reuters.

„Aceste angajamente pot include utilizarea capacităților militare, sprijinul logistic și de informații, inițiative diplomatice, adoptarea de sancțiuni suplimentare”, se arată în proiectul de declarație, care ar urma să fie aprobat de liderii „Coaliției celor dispuși” din rândul aliaților Ucrainei, la Paris, mai târziu în cursul zilei de astăzi.

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, au sosit la Palatul Élysée din Franța pentru summitul la care vor participa peste 27 de lideri.

Reuniunea are ca scop finalizarea contribuțiilor la viitoarele garanții de securitate pentru a reasigura Kievul în cazul unui armistițiu cu Rusia, care a invadat țara vecină în 2014 și din nou la scară largă în 2022.

Proiectul de text subliniază modul în care discuțiile privind garanțiile de securitate au avansat în ultimele săptămâni, chiar dacă Moscova nu a dat niciun semn public că ar accepta astfel de aranjamente.

Până de curând, atenția s-a concentrat în mare parte pe promisiunile de ajutor militar pentru forțele ucrainene și pe posibile contribuții la o forță internațională de asigurare a securității.

Proiectul de declarație pentru reuniunea de marți menționează, de asemenea, că aliații vor participa la un mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului condus de SUA.

„Va exista un sistem continuu și fiabil de monitorizare a încetării focului. Acesta va fi condus de SUA, cu participarea internațională, inclusiv contribuții din partea membrilor Coaliției celor dispuși”, se arată în proiectul de declarație.

Proiectul de declarație prevede, de asemenea, asistență militară continuă și pe termen lung pentru Ucraina, precum și o forță multinațională pentru Ucraina.

UPDATE 19:10 În timpul zilei, forțele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Krîvîi Rih din regiunea Dnipropetrovsk. Nu au fost raportate victime.

Conform guvernatorului regiunii, Vladislav Haivanenko, de dimineață, atacurile asupra regiunii Nikopol au continuat. Au fost avariate o întreprindere industrială, 7 case private, 2 clădiri agricole, un autobuz, camioane, linii electrice și conducte de gaz. Nu există morți sau răniți.

În schimb, în comunitatea Pokrovsk din raionul Sînelnîkove, două persoane au fost rănite de o dronă. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani și o femeie de 38 de ani.

UPDATE 15:22 Trupele ruse au atacat cu o dronă o mașină de serviciu a Poliției în timp ce aceasta se deplasa pe o autostradă din districtul Pologovsk, regiunea Zaporijjea, a anunțat șeful Administrației Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov. În urma atacului, trei polițiști au fost răniți: doi bărbați în vârstă de 46 și 29 de ani, precum și o femeie de 41 de ani. „Aceștia primesc toată asistența medicală necesară”, a subliniat oficialul.

UPDATE 13:20 Un atac rus țintit a avariat o fabrică civilă de producție de ulei de floarea-soarelui din Dnipro, deținută de cunoscuta companie americană „Bunge”, a scris, pe rețeaua X, ministrul de externe al Ucrainei Andrii Sîbiha, potrivit G4Media.

Oficialul ucrainean consideră că atacul nu a fost o greșeală, ci unul deliberat, deoarece rușii au încercat să lovească această afacere americană de mai multe ori.

„Rusia a vizat în mod sistematic întreprinderile americane din Ucraina. Atacurile rusești de anul trecut au avariat birourile Boeing din Kiev, un important producător american de electronice din Transcarpatia și alte instalații. Pe parcursul războiului pe scară largă, aproximativ jumătate dintre membrii Camerei de Comerț a SUA din Ucraina au suferit daune sau distrugeri ale instalațiilor lor în diferite grade”, mai spune ministrul.

Sîbiha consideră că atacurile lui Putin asupra companiilor americane și intereselor americane din Ucraina demonstrează disprețul său total față de eforturile de pace conduse de președintele Donald Trump: „ De aceea este atât de urgent să se avanseze în procesul de pace, iar Ucraina este gata să îl ducă mai departe, să se consolideze apărarea aeriană a Ucrainei și să se intensifice presiunea sancțiunilor. Refuzul Moscovei de a răspunde la măsurile constructive ale Ucrainei în direcția păcii trebuie să aibă un cost, iar Kremlinul trebuie să simtă că acest cost este unul serios”.

UPDATE 11:45 Liderii a aproximativ 35 de țări se întâlnesc astăzi, 6 ianuarie, la Paris pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, Kievul dorind să obțină angajamente concrete în cazul în care Rusia va ataca din nou, scrie Euronews.

Euronews scrie că discuția privind garanțiile de securitate va continua declarația comună emisă de un grup de lideri europeni după o reuniune de la Berlin luna trecută. Liderii se vor concentra pe angajamentele pe termen lung pentru Ucraina, menite să împiedice Rusia să comită orice atac sau invazie în viitor.

Potrivit G4Media, participă la reuniune și preşedintele României Nicuşor Dan.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și consilierul lui Donald Trump, Jared Kushner, sunt așteptați să participe la summit.

În discursul de Anul Nou, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un acord este „gata în proporţie de 90%”, avertizând însă că restul de 10% va determina „soarta păcii”, în condiţiile în care viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămâne o problemă-cheie.

UPDATE 11:00 În noaptea de 6 ianuarie, trupele ruse au lansat 61 de drone asupra Ucrainei, au raportat Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainene. Aproximativ 40 dintre dronele lansate erau de tip Shahed.

Armata ucraineană a reușit să distrugă 53 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone în nordul, centrul și estul țării. Au fost înregistrate 8 lovituri ale dronelor în 6 locații.

UPDATE 08:34 Orice garanții de securitate oferite Ucrainei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului cu Rusia trebuie să fie reale, a declarat luni, 5 ianuarie, ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, potrivit Reuters.