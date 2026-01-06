LIVE TEXT Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să fie reale, nu doar vorbe, afirmă Lituania. Război în Ucraina, ziua 1412

UPDATE 08:34 Orice garanții de securitate oferite Ucrainei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului cu Rusia trebuie să fie reale, a declarat luni, 5 ianuarie, ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, potrivit Reuters.

„Nu putem doar promite.. Rusia nu ar crede vorbele noastre. (Garanțiile de securitate, n.r.) Trebuie să fie reale… Garanțiile de securitate trebuie să fie foarte clare”, a declarat Budrys într-o conferință de presă comună la Vilnius cu omologul său german, Johann Wadephul.