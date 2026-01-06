LIVE TEXT Forţele ruse vizează companii americane din Ucraina, acuză ministrul de Externe, Andrii Sîbiha. Război în Ucraina, ziua 1412

UPDATE 13:20 Un atac rus țintit a avariat o fabrică civilă de producție de ulei de floarea-soarelui din Dnipro, deținută de cunoscuta companie americană „Bunge”, a scris, pe rețeaua X, ministrul de externe al Ucrainei Andrii Sîbiha, potrivit G4Media.

Oficialul ucrainean consideră că atacul nu a fost o greșeală, ci unul deliberat, deoarece rușii au încercat să lovească această afacere americană de mai multe ori.

„Rusia a vizat în mod sistematic întreprinderile americane din Ucraina. Atacurile rusești de anul trecut au avariat birourile Boeing din Kiev, un important producător american de electronice din Transcarpatia și alte instalații. Pe parcursul războiului pe scară largă, aproximativ jumătate dintre membrii Camerei de Comerț a SUA din Ucraina au suferit daune sau distrugeri ale instalațiilor lor în diferite grade”, mai spune ministrul.

Sîbiha consideră că atacurile lui Putin asupra companiilor americane și intereselor americane din Ucraina demonstrează disprețul său total față de eforturile de pace conduse de președintele Donald Trump: „ De aceea este atât de urgent să se avanseze în procesul de pace, iar Ucraina este gata să îl ducă mai departe, să se consolideze apărarea aeriană a Ucrainei și să se intensifice presiunea sancțiunilor. Refuzul Moscovei de a răspunde la măsurile constructive ale Ucrainei în direcția păcii trebuie să aibă un cost, iar Kremlinul trebuie să simtă că acest cost este unul serios”.

UPDATE 11:45 Liderii a aproximativ 35 de țări se întâlnesc astăzi, 6 ianuarie, la Paris pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, Kievul dorind să obțină angajamente concrete în cazul în care Rusia va ataca din nou, scrie Euronews.

Euronews scrie că discuția privind garanțiile de securitate va continua declarația comună emisă de un grup de lideri europeni după o reuniune de la Berlin luna trecută. Liderii se vor concentra pe angajamentele pe termen lung pentru Ucraina, menite să împiedice Rusia să comită orice atac sau invazie în viitor.

Potrivit G4Media, participă la reuniune și preşedintele României Nicuşor Dan.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și consilierul lui Donald Trump, Jared Kushner, sunt așteptați să participe la summit.

În discursul de Anul Nou, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un acord este „gata în proporţie de 90%”, avertizând însă că restul de 10% va determina „soarta păcii”, în condiţiile în care viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămâne o problemă-cheie.

UPDATE 11:00 În noaptea de 6 ianuarie, trupele ruse au lansat 61 de drone asupra Ucrainei, au raportat Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainene. Aproximativ 40 dintre dronele lansate erau de tip Shahed.

Armata ucraineană a reușit să distrugă 53 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone în nordul, centrul și estul țării. Au fost înregistrate 8 lovituri ale dronelor în 6 locații.

UPDATE 08:34 Orice garanții de securitate oferite Ucrainei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului cu Rusia trebuie să fie reale, a declarat luni, 5 ianuarie, ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, potrivit Reuters.