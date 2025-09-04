LIVE TEXT Forțele de menținere a păcii străine sunt „inacceptabile” în Ucraina, declară Rusia, în timp ce Europa plănuiește garanții de securitate. Război în Ucraina, ziua 1289

UPDATE 9:35 Rusia nu este deschisă ca trupele străine de menținere a păcii să amplasate în Ucraina în urma obținerii unui armistițiu sau un acord de pace în Ucraina, a relatat presa de stat rusă pe 4 septembrie, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, relatează Kyiv Independent.

„Rusia nu intenționează să discute despre o intervenție străină în Ucraina, care este fundamental inacceptabilă și subminează orice formă sau format de securitate”, a declarat ea ca răspuns la anunțul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că se discută un plan postbelic de trimitere de trupe de menținere a păcii în Ucraina.

Moscova a respins deja desfășurarea oricăror forțe de menținere a păcii legate de NATO, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, numind-o „intervenție militară străină”.

Von der Leyen a declarat pentru Financial Times pe 31 august că Europa pregătește „planuri destul de precise” pentru potențiale desfășurări de forțe de menținere a păcii.

Pe 2 septembrie, cancelarul german Friedrich Merz a răspuns la remarcile lui von der Leyen, spunând că nu există astfel de planuri concrete, „cel puțin nu în Germania”.

Președintele Volodimir Zelenski a sosit la Paris pe 3 septembrie, înainte de o reuniune la nivel înalt a așa-numitei „Coaliții de voință”. Se așteaptă ca liderii europeni și nu numai, să discute ce garanții de securitate pot fi oferite Ucrainei odată ce se va obține un armistițiu sau un acord de pace.

8:36 Aproximativ 30 de lideri de state vor purta astăzi, 4 septembrie, discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la viitoarele garanții de securitate pentru Kiev în cazul unei păci cu Rusia, cu speranța că au făcut suficient pentru a convinge Statele Unite să le susțină eforturile, transmite Reuters.

Summitul de la Paris, atât fizic, cât și virtual, al „Coaliției de voință” reunește lideri în principal din Europa, dar și din Turcia, Australia și Canada. Președintele român Nicușor Dan participă și el, prin videoconferință, începând cu ora 11.30, potrivit Cotroceniului.

Sursa citată scrie că țările au purtat discuții timp de luni de zile la diferite niveluri pentru a defini contribuțiile lor militare pentru Ucraina, cu scopul de a descuraja Rusia să o atace din nou după ce se va ajunge la un armistițiu definitiv.

Macron: Noi, europenii, suntem pregătiți

Însă aceste eforturi au stagnat recent, deoarece guvernele au spus că orice rol militar european ar avea nevoie de garanții de securitate din partea SUA ca măsură de siguranță. Președintele Donald Trump nu s-a angajat în mod explicit să le ofere.

Președintele francez Emmanuel Macron a spus miercuri, alături de Zelenski, la Paris, că liderii Coaliției vor aproba joi planurile privind garanțiile de securitate elaborate de armatele lor.

Doi oficiali europeni au declarat că planurile „tehnice” detaliate au fost finalizate, fără a intra în detalii cu privire la ceea ce înseamnă acest lucru în realitate.

„Noi, europenii, suntem gata să oferim garanții de securitate Ucrainei”, a declarat Macron. „Acest lucru ne permite să afirmăm cu tărie că suntem pregătiți pentru o pace solidă pentru Ucraina și europeni, dar întrebarea acum este să vedem sinceritatea Rusiei”, a adăugat el.

Rutte a spus că așteaptă clarificări la ce se poate face

Cei doi oficiali europeni care au vorbit cu Reuters și au declarat că scopul ar fi acela de a trimite un semnal politic către Trump. Acest lucru ar evidenția lipsa de progrese pentru negocieri directe de pace între rus Vladimir Putin și Zelenski după summitul Trump-Putin din august și l-ar îndemna pe Trump să exercite presiuni asupra Moscovei în acest moment.

Șefii armatei britanice și franceze, care au avut întâlniri detaliate săptămâna trecută cu omologii lor din Coaliția Voinței, urmau să-și informeze liderii joi, potrivit unei note trimise participanților, văzută de Reuters.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că se așteaptă la clarificări cu privire la ceea ce ar putea fi realizat.

„Asta înseamnă că ne putem implica și mai intens, inclusiv cu partea americană, pentru a vedea ce vor să realizeze în ceea ce privește participarea lor la garanțiile de securitate”, a declarat Rutte reporterilor într-o conferință de presă.

