LIVE TEXT Emmanuel Macron declară că Franța ar putea desfășura câteva mii de soldați în Ucraina după un armistițiu: „Nu vor fi angajate în luptă”. Război în Ucraina, ziua 1413

UPDATE 13:31 Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că mai mulți mii de soldați francezi ar putea fi desfășurați în Ucraina după ce se va ajunge la un armistițiu, însă aceștia nu ar lua parte la operațiuni de luptă, scrie Ukrinform.

Potrivit lui Macron, armata franceză va participa la operațiuni de control al frontierei de-a lungul graniței ruso-ucrainene după semnarea armistițiului.

Președintele francez a menționat posibilitatea desfășurării a „mai multor mii de trupe în cadrul operațiunilor noastre externe”.

În același timp, Macron a subliniat că „acestea nu sunt forțe pe care le angajăm în luptă”.

„Vom participa la regenerarea armatei ucrainene,” a spus el într-un interviu pentru France 2.

Macron a adăugat, de asemenea, că a existat „o colaborare între ucraineni, Coaliția de voință și americani. Ei sunt cei care vor conduce lucrările pentru a stabili dacă zona de frontieră este încălcată sau nu”.

UPDATE 12:08 Delegația ucraineană de la Paris continuă negocierile de pace, anunță șeful biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, într-o postare pe Telegram.

„Continuăm negocierile importante la Paris pentru a atinge o pace durabilă și garanții de securitate sigure pentru statul nostru. Nu toate informațiile pot fi făcute publice, dar rezultate concrete există deja, iar discuțiile continuă. Interesele naționale ale Ucrainei vor fi protejate”, a spus el.

UPDATE 11:59 Statele Unite vor tripla producția de rachete interceptoare utilizate în sistemele de apărare aeriană Patriot, ca răspuns la creșterea cererii globale, a anunțat Departamentul Apărării al SUA pe 6 ianuarie.

Cererea pentru interceptoarele PAC-3 a crescut semnificativ în contextul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina și al provocărilor tot mai mari de securitate pentru aliații SUA din întreaga lume. Ucraina, care operează în prezent până la zece sisteme Patriot, se bazează pe aceste rachete pentru a proteja orașele și infrastructura critică, scrie presa ucraineană.

Interceptoarele PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), care vor fi produse în cadrul unui nou acord-cadru pe șapte ani cu producătorul rachetelor sistemului Patriot, Lockheed Martin, sunt esențiale pentru apărarea împotriva amenințărilor moderne, inclusiv rachete balistice și de croazieră.

Aceste interceptoare dispun de tehnologie avansată „hit-to-kill”, care le permite să distrugă rachete cu viteză mare, precum Kinzhal și Zircon ale Rusiei, cu precizie.

Potrivit acordului, producția anuală de interceptoare PAC-3 MSE va crește de la aproximativ 600 de rachete la circa 2000 pe an, extinzând semnificativ capacitățile de apărare aeriană ale SUA și ale aliaților.

UPDATE 09:23 Conform informațiilor operative de la ora 07:30, apărarea antiaeriană a doborât o rachetă balistică și 81 de drone de tip Shahed, Herbera și drone de alte tipuri pe teritoriul Ucrainei, anunță Forțele Aeriene Ucrainene.

„Au fost înregistrate lovituri din partea a 14 drone de atac în 8 locații, precum și fragmente ale obiectelor doborâte în 5 locații (…). Respectați regulile de siguranță!”, arată un comunicat al Forțelor Aeriene Ucrainene.

UPDATE 09:06 Doi oameni au murit, iar încă nouă au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra orașelor Zaporijjea și Polohî.

Potrivit lui Ivan Fedorov, șeful Administrației militare din Zaporijjea, forțele ruse au efectuat 682 de lovituri asupra a 24 de localități din regiune.