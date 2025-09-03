LIVE TEXT Drone din Rusia au lovit mai multe orașe din Ucraina, cel puțin șapte persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1288

UPDATE 13:30 Cel puțin șapte persoane, printre care și un copil, au fost rănite în urma atacului rus asupra orașului Drujkivka.

Una dintre lovituri a lovit în apropierea unor clădiri de apartamente. O femeie cu mobilitate redusă a rămas blocată în apartament. Echipele de salvare au eliberat-o și au transportat-o la spital.

De asemenea, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unui garaj. Pompierii l-au localizat rapid, dar au fost nevoiți să-și întrerupă activitatea din cauza repetatelor atacuri rusești.

UPDATE 11:50 Dronele au lovit infrastructura feroviară din regiunea Rostov din Rusia în noaptea de 3 septembrie, provocând întârzieri în serviciile de transport de pasageri, a declarat guvernatorul regional, Iuri Sliusar, scrie The Kyiv Independent.

Regiunea Rostov, care se învecinează cu Ucraina, servește drept centru logistic cheie pentru proviziile militare rusești. Kievul a atacat în repetate rânduri infrastructura de transport din regiune pentru a perturba lanțurile de aprovizionare ale Moscovei.

Căile Ferate Ruse au declarat că 26 de trenuri de pasageri au avut întârzieri de aproximativ patru ore.

Autoritățile locale au susținut că o muniție neexplodată a aterizat pe acoperișul clădirii gării Kuteinikovo, ceea ce a determinat evacuarea pasagerilor și a personalului. Nu au fost raportate victime.

„În urma atacului cu drona rețeaua de contact a fost temporar perturbată”, a spus Slyusar. „Clădirea este acum izolată. A fost chemată echipa de geniști.”

Ministerul rus al Apărării susține că a doborât 105 drone ucrainene peste noapte, inclusiv 25 deasupra regiunii Rostov.

De la sfârșitul lunii iulie, dronele ucrainene au atacat în mod repetat instalațiile feroviare din regiunile Rostov, Voronej și Volgograd, de fiecare dată oprind sau încetinind temporar circulația trenurilor de pasageri și de marfă.

Viktor Kevliuk, ofițer militar în retragere și expert în apărare, a declarat anterior pentru Kyiv Independent că atacurile Ucrainei asupra căilor ferate reprezintă o strategie deliberată menită să submineze dependența Rusiei de căile ferate pentru transportul de echipamente, muniții și combustibil.

„Această distrugere sistematică a centrelor logistice face parte dintr-o strategie de «moarte prin o mie de tăieri». Atacuri mici, dar constante, împreună, provoacă perturbări semnificative ale liniilor de aprovizionare rusești”; a spus Kevliuk.

UPDATE 10:25 În noaptea de 3 septembrie, forțele ruse au lansat un atac combinat asupra teritoriului Ucrainei, utilizând drone de luptă, rachete aeriene și maritime. În total, în timpul atacului, trupele radio-tehnice ale Forțelor Aeriene au detectat și urmărit 526 de mijloace de atac aerian:

502 drone de atac de tip Shahed și drone de diferite tipuri din direcțiile Kursk, Breansk, Millerovo, Orel, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, Crimeea;

16 rachete de croazieră Kalibr din zona Mării Negre;

8 rachete de croazieră X-101 din spațiul aerian al regiunii Saratov și al regiunii Krasnodar.

Potrivit Forțelor Aeriene de Apărare ale Ucrainei, atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc.

Conform datelor preliminare, până la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 451 de ținte aeriene:

430 de drone de tip Shahed și drone de diferite tipuri;

14 rachete de croazieră Kalibr;

7 rachete de croazieră X-101.

Au fost înregistrate 3 rachete și 69 drone de atac în 14 locații, precum și căderi ale celor doborâte în 14 locații.

„Totuși, atacul continuă, în spațiul aerian se află încă câteva drone. Respectați regulile de siguranță, rămâneți în adăposturi”, au îndemnat Forțele.

UPDATE 8:45 În regiunea Kropîvnîțkîi, echipele de salvare elimină consecințele atacului cu drone, din noaptea de 3 septembrie, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență.

Astfel, în urma loviturii cu drone, 5 persoane au fost rănite, 28 de case au fost avariate, iar una a fost distrusă și au izbucnit mai multe incendii.

În plus, au fost afectate obiective de infrastructură.