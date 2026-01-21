LIVE TEXT Două persoane au murit în urma unui atac cu drone asupra Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1428

UPDATE 9:15 În regiunea Dnipropetrovsk, doi oameni au murit în urma unui atac rusesc, iar o altă persoană a fost rănită, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Noaptea trecută, Rusia a atacat cu drone kamikaze localitățile Vasylkivska și Rozdorska din raionul Sînelnîkove.

În urma loviturii asupra unei case de locuit, un bărbat și o femeie au murit. O altă persoană a fost rănită.

În sectorul rezidențial privat s-au produs mai multe incendii. Trei locuințe private au fost avariate.

La Krivîi Rih, în urma atacului au fost avariate case private și blocuri locative, o clădire administrativă și mai multe automobile.