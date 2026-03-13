LIVE TEXT Doi morți și șase răniți: trupele ruse continuă să bombardeze regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1479

UPDATE 12:45 Trupele ruse au bombardat regiunea Donețk de 1771 de ori în cursul zilei de 12 martie, a informat Poliția regională. Se știe despre două victime și șase răniți, după cum a comunicat Serviciului de Situații de Urgență din Ucraina.

Au fost ținta focului rusesc 10 localități. În Konstantinovka, în urma bombardamentelor de artilerie, a murit un civil, iar o casă particulară a fost avariată. În plus, roldații ruși au ucis o persoană în Liman.

UPDATE 09:00 În noaptea de 13 martie, trupele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică „Iskander-M” și 126 de drone de luptă, a raportat Comandamentul Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene.

Atacul aerian a fost respins, 117 drone fiind doborâte. S-au înregistrat lovituri ale unei rachete balistice și ale opt drone de atac în șapte locații, precum și căderea fragmentelor dronelor doborâte în cinci locații.

UPDATE 08:50 În urma bombardamentelor din 12 martie, potrivit hromadske, în regiunea Dnipropetrovsk, două persoane au fost rănite în decurs de 24 de ore. Trupele ruse au atacat de aproape 20 de ori cinci raioane ale regiunii cu artilerie, drone, bombe aeriene și rachete.

Trei persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Zaporijjea în pe pearcursul zilei de 12 martie. În total, în decurs de 24 de ore, militarii ruși au lansat 899 de atacuri asupra a 44 de localități din regiunea Zaporijia.

În regiunea Donețk, trupele ruse au ucis doi civili — în Constantinovka și Liman. Alte șase persoane din regiune au fost rănite în decursul zilei.