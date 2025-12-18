LIVE TEXT Delegații ucraineni se află în drum spre SUA pentru a discuta planul de pace cu omologii lor americani, anunță Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1393

UPDATE 14:20 Delegații ucraineni se află în drum spre SUA pentru a discuta planul de pace cu omologii lor americani pe 19 și 20 decembrie, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent.

Discuțiile vor viza planul de pace în 20 de puncte, garanțiile de securitate, reconstrucția și toate etapele și documentele relevante, a declarat Zelenski jurnaliștilor. Oficiali europeni ar putea fi, de asemenea, prezenți la întâlniri, a adăugat el.

Sursa citată scrie că vestea vine pe fondul unei noi eforturi conduse de SUA de a negocia un acord de pace între Kiev și Moscova, chiar dacă cele două părți aflate în război rămân departe de unele aspecte cheie.

„Cunoaștem cu toții poziția Rusiei. Ei vor control total asupra Donbasului, iar acum vor să ne retragem din Donbas. Poziția noastră este, de asemenea, clară: nu suntem pregătiți să facem astfel de pași, iar Statele Unite caută un compromis”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean și-a exprimat anterior îngrijorarea cu privire la un plan propus de SUA pentru crearea unei „zone demilitarizate” în Donbas – o regiune estică care cuprinde aproape în întregime regiunea Luhansk ocupată și parțial regiunea Donețk ocupată – cu retragerea forțelor ucrainene din zonă.

Potrivit lui Zelenski, Kievul și SUA discută, de asemenea, despre garanții de securitate postbelice pentru Ucraina, care ar fi obligatorii din punct de vedere juridic și ar funcționa pe un principiu similar cu cel al Articolului 5 al NATO.

Zelenski a subliniat necesitatea consolidării armatei ucrainene și a utilizării activelor rusești imobilizate pentru a finanța reconstrucția și apărarea Ucrainei.

UPDATE 11:12 Kievul a semnat mai multe noi acorduri de apărare cu Berlinul, în valoare totală de 1,2 miliarde de euro a anunțat ministrul Apărării, Denis Șmîgal, pe 17 decembrie, la o zi după reuniunea în format Ramstein a Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (UDCG).

În baza noilor acorduri, Germania va furniza Ucrainei o sursă „pe termen lung” de piese de schimb pentru sistemele de apărare aeriană Patriot utilizate în prezent în Ucraina. „Acest lucru va permite repararea, modernizarea și restaurarea mai rapidă a sistemelor existente”, a subliniat Ministerul Apărării din Ucraina într-un comunicat de presă.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a confirmat pe 17 decembrie că Berlinul a livrat Ucrainei două sisteme de apărare aeriană Patriot promise anterior la începutul acestui an, precum și cea de-a noua baterie IRIS-T.

Pe lângă angajamentele față de apărarea aeriană a Ucrainei, Berlinul va ajuta și la achiziționarea de drone de fabricație ucraineană, într-un acord în valoare de 200 de milioane de euro, precum și la producția a 200 de sisteme de obuze autopropulsate Bohdana, montate pe șasiul Mercedes-Benz Zetros, fabricat în Germania, scrie sursa citată.

Acordul include, de asemenea, livrarea de sisteme avansate de război electronic, precum și coproducția de drone de recunoaștere între Quantum Systems, o companie tehnologică cu sediul în Germania, și firma ucraineană Frontline Robotics – o primă producție de drone de acest fel cu sediul în străinătate pentru armata ucraineană.

8:18 În regiunea Odesa, șapte persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești, a raportat șeful Administrației Regionale de Stat Odesa, Oleh Kiper.

„În prezent, au fost raportate șapte persoane rănite. Șase au primit asistență medicală la fața locului, în timp ce o persoană a fost spitalizată în stare moderată”, a scris Kiper, subliniind că medicii acordă toate îngrijirile necesare victimelor.

Anterior, șeful administrației regiunii Odesa a relatat că în urma unui atac cu drone rusești a fost avariat un bloc de locuit cu nouă etaje și o instituție de învățământ.